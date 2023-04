Mystische Kräfte und Bettgeschichten: Geschichtsprofessor klärt über das "geheime Leben" der Römer in Cambodunum auf

Die Gesellschaft im Römischen Reich hatte ihre Abgründe. Davon berichtet Prof. Dr. Michael Sommer im APC Kempten. Was es mit einem Täfelchen auf sich hat.

24.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn man an das antike Rom und die Römer denkt, hat man im Allgemeinen prächtige Villen, lange weiße Gewänder und polierte Rüstungen vor Augen. Schlicht das Bild von einer perfekt organisierten Wohlstands- und Sicherheitsgesellschaft. Doch es gab auch eine andere, meist unbekannte und verborgene Seite, eine dunkle Seite dieser Gesellschaft. „Dark Rome. Das geheime Leben der Römer“ hat Prof. Dr. Michael Sommer sein neues Buch genannt, in dem er einen Eindruck davon vermittelt, wie die feine Gesellschaft des antiken Roms war, wenn man durchs Schlüsselloch blickte. Kürzlich bot Sommer eine Leseprobe in der neu eröffneten Römer-Box im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.