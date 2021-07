Nach Abifahrt: 20 Schülerinnen und Schüler aus Kempten und Oberallgäu in Quarantäne

Eine Abifahrt nach Kroatien hat 20 Schülerinnen und Schüler aus Kempten und dem Oberallgäu eine 14-tägige Quarantäne eingebracht - mit weitreichenden Folgen.

16.07.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Mehrere Abiturienten aus Stadt und Landkreis hatten im Rahmen einer privat organisierten Abschlussreise mit hunderten anderen Absolventinnen und Absolventen einige Tage in der Ferienanlage verbracht.

"Aufgrund des diffusen und unklaren Infektionsgeschehens vor Ort in Kroatien" verfügte das Gesundheitsamt Oberallgäu nun für die betroffenen 20 Schülerinnen und Schüler eine vierzehntägige Quarantäne. Damit habe man sich "dem Vorgehen anderer betroffener bayerischer Gesundheitsämter angeschlossen", so das Gesundheitsamt.

Bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern wurden außerdem Corona-Tests angeordnet. Positive Fälle seien bislang nicht festgestellt worden. "Aufgrund der noch laufenden Inkubationszeit haben sich die Betroffenen dennoch für vierzehn Tage in Quarantäne zu begeben", so das Amt in einer Mittelung am Freitag.

Kempten und Oberallgäu: Abifeier fällt für Schüler in Quarantäne aus

Besonders bitter für die Betroffenen: Wegen der Quarantäne dürfen sie auch an den heutigen Abizeugnis-Verleihungen an zwei Gymnasien im Landkreis und der Stadt nicht teilnehmen.

In Kempten lag die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 5,8 (Vortag: 0), im Oberallgäu bei 6,4 (Vortag: 5,8). Bundesweit steigen die Zahlen zuletzt etwas stärker an. Ein Grund für die steigenden Zahlen ist nach Meinung der Experten die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Corona-Virus. Ein zweiter Grund sind Reiserückkehrer, die sich im Ausland anstecken und das Virus dann nach Deutschland bringen.

