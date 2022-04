Nach dem Brand in Kempten: Eigentümer ist gerührt von der Hilfsbereitschaft - „Danke an alle Helfer“

Am Tag nach dem Brand eines Bauernhofs in Kempten dauert die Suche nach der Ursache an. Jetzt steht aber fest, wie viele Tiere in den Flammen gestorben sind.

13.04.2022 | Stand: 15:39 Uhr

„Jetzt müssen wir nach vorne schauen“, sagt der Eigentümer des Bauernhofs in Wittleiters einen Tag, nachdem seine Maschinenhalle und der Stall komplett abgebrannt sind. Laut Polizei ist die Brandursache noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Wie berichtet, ging ein Traktor in Flammen auf, diese breiteten sich schließlich auf den landwirtschaftlichen Teil des Anwesens aus.

