Nach der Festwoche ist vor der Festwoche: Jetzt geht es um diese Fragen

Die Allgäuer Festwoche war in diesem Jahr anders – und sie wird auch künftig anders sein. Wir werden uns insgesamt darauf einstellen müssen, dass das Leben, wie es vor Corona-Pandemie und Energie-Krise war, so nicht mehr weitergehen wird. Hans-Peter Hartmann, Festwochen-Beauftragter im Kemptener Stadtrat, hat in der Vergangenheit schon mehrfach betont: Die Phase des „Immer noch höher, schneller, weiter“ ist vorbei. Das gilt meiner Ansicht nach nicht nur für die Traditionsveranstaltung.

Der Start der Allgäuer Festwoche 2022 stand unter einem schlechten Stern

Die diesjährige Festwoche stand unter einem merklich schlechten Stern. Mit Blick auf Corona war lange unklar, ob gar die dritte Absage erfolgt. Dann gab es keine Zelte, die Stadt sagte die Wirtschaftsausstellung zunächst ab. Heftige Kritik an der Organisation sorgte für den Rücktritt der Festwochen-Chefin. Dann entschied man sich, den viel beschworenen Dreiklang der Festwoche (Heimatfest, Kulturtage und Messe) doch aufrechtzuerhalten – und es gab zumindest eine kleine Wirtschaftsausstellung.

Wird sie im kommenden Jahr wieder größer ausfallen? Das ist eine der Fragen, um die es jetzt geht. Und eigentlich sollte klar sein: Ohne Wirtschaftsmesse ist die Festwoche keine Festwoche. Und ja, es darf schon deutlich mehr sein als in diesem Jahr. Die Stadt sowie der Messe- und Veranstaltungsbetrieb haben genug Zeit, das für August 2023 in die Wege zu leiten.

Doch es gibt noch mehr Fragen, die Politik und Organisatoren in den nächsten Wochen und Monaten beantwortet müssen. Ganz zentral: Was bleibt von der diesjährigen Auflage? Der Jahrmarkt kam bei Familien gut an, in einer Umfrage in der Vergangenheit wünschten sich Festwochengänger ein solches Zusatzangebot. Was spricht also dagegen? Beim Standort der Bühne vor der Sparkasse gehen die Meinungen auseinander. Doch was ist nach der Umgestaltung des Stadtparks die Alternative? Und von manchen Seiten hört man, dass der Eintritt zumindest mittags auch künftig frei sein soll. Das wird letztlich eine Frage des Geldes sein.

Die Zukunft der Allgäuer Festwoche: Bei dieser Frage sollte es keine Zweifel geben

Überhaupt keinen Zweifel sollte es jedenfalls daran geben, dass die Imbissstände aufs Festgelände zurückkehren. Auch wenn die zusätzliche Freifläche unter dem Sicherheitsaspekt positiv zu bewerten ist – das Angebot hat definitiv gefehlt.

Schwieriger zu beantworten ist hingegen die Frage, wer künftig das Festzelt betreibt. Jochen Mörz war eingesprungen, nachdem die bisherigen Wirte ihre Teilnahme abgesagt hatten. Kurz vor knapp fielen ihm zahlreiche Mitarbeitende weg, mit denen er fest gerechnet hatte. Seine Premiere auf der Allgäuer Festwoche startete also unter denkbar schlechten Bedingungen. Die heftige Kritik am Service war jedoch während der gesamten Woche über zu hören. Schon bald wird sich der Werkausschuss entscheiden müssen, wer künftig die Gäste im Festzelt bewirtet. Der Vertrag mit dem diesjährigen Festwirt lief nur für eine Veranstaltung. Die Frage wird aber auch sein: Wer bewirbt sich überhaupt?

Man kann auf baldige Antworten gespannt sein. Nach der Festwoche ist schließlich vor der Festwoche.