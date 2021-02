Nach der Nachtbus-Idee folgt der nächste Antrag: Eine Gewerbebus-Linie für Kempten

Die nächste Idee für einen besseren ÖPNV in Kempten kommt von der CSU. Die Fraktion will dadurch den Pendlerdruck verringern.

21.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Eine gute ÖPNV-Vernetzung in den Kernarbeitszeiten ist die beste Entlastung für Klima und Straßennetz“, schreibt die CSU-Fraktion in einem Antrag an den Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Sie fordert einen Gewerbebus.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Pendlerdruck entlasten

Konkret geht es um eine getaktete Gewerbebuslinie als umsteigefreie Verbindung vom Kemptener Hauptbahnhof zu den Gewerbegebieten Oberwang, Ursulasried und Kaufbeurer Straße mit diversen Halten.

Die sogenannte Gewerbebuslinie mit einem effizienten Takt hatte Stadtrat Prof. Robert Schmidt bereits im Januar vorgeschlagen: „Kempten hat mit seinen Gewerbegebieten eine vielfältige Arbeitsplatz- und Ausbildungsinfrastruktur. Für uns ist der nächste logische Schritt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Menschen vom täglichen Pendlerdruck zu entlasten und das Klima zu schonen.“ Zur Finanzierung der Verbindungen sollen Förderprogramme von Bund und Land, eventuell auch der Europäischen Union, genutzt werden.

Thomas Kreuzer: Leistungen des Freistaats wie maßgeschneidert

Laut Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, sind einige Leistungen des Freistaats für Kempten wie maßgeschneidert. Auch das Förderprogramm des Bundes „Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs“ sollte einbezogen werden.

