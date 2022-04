90 Flutopfer aus dem Ahrtal nehmen eine Auszeit im Allgäu

Vier Kemptener Lions Clubs laden 90 Flutopfer aus dem Ahrtal zur Auszeit ins Allgäu ein. Ihr Ziel: Betroffene aus dem täglichen Bild der Zerstörung nehmen.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal machte die Mitglieder der vier Kemptener Lions Clubs betroffen. Nach einem Treffen mit Lionsfreunden in Bad Neuenahr stand für die Clubpräsidenten fest: „Wir wollen die Betroffenen rausnehmen aus dem täglichen Bild der Zerstörung.“ In der Woche nach Ostern luden sie 90 Flutopfer zu einer „Auszeit im Allgäu“ ein.

Mit dabei waren Katrin und Tobias Gräßer (beide 37) mit ihren Kindern Nora (7) und Lennart (1). Die Eltern erinnern sich noch genau an den Abend des 14. Juli 2021: „Die Kinder schliefen schon, als eine Flutwelle unser Haus in Bad Neuenahr traf. Schnell stand das Wasser zweieinhalb Meter im Haus.“ Am nächsten Morgen war das Erdgeschoss eine Schlammwüste, die Versicherung stufte das Haus als wirtschaftlichen Totalschaden ein. „In den Fluten habe ich die Festplatte mit allen Bildern unserer Kinder verloren.“ Inzwischen wohnt die Familie in der Nähe von Remagen und wartet auf ein neues Grundstück: „An der alten Stelle dürfen wir nicht mehr bauen.“

Lions-Clubs Kempten laden Flutopfer aus dem Ahrtal ein

„So eine Aktion, die einige Zehntausend Euro gekostet hat, konnten wir nur gemeinsam stemmen“, sagt Lions-Zonenchairman Michael Piesbergen. Er freut sich über die Zusammenarbeit mit den Kemptener Stadthotels. Deren Vorsitzende Sabine Bartz sagt: „Für die Gäste ist es wichtig, dass man eine Pause hat und dass man einmal keine Baustelle vor der Türe sieht.“

Dr. Johannes Huber vom Lions Club Kempten-Buchenberg hatte zusammen mit Gerhard Keim und Dr. Joachim Löffeler vom Lions Club Kempten den Anstoß für die Auszeit gegeben: „Die Gäste sollten Kraft tanken. Dazu gehört es, dass Augen, Ohren und Seele ausruhen.“

Busunternehmer holt Familien für Ausflüge im Allgäu ab

Busunternehmer Helmut Berchtold holte die Familien ab und stellte die Fahrzeuge für Ausflüge in Ost- und Oberallgäu zur Verfügung. „Auf eine Wanderung um den Schwansee folgten Führungen durch die Königsschlösser“, sagt Dr. Roman Ruther vom Lions Club Kempten-Cambodunum.

Die Audi-Arena sperrte für die Gäste ihre Türen auf und die Nebelhornbahn ermöglichte Fahrten auf den Gipfel. Dort baute Mila Seeger (7) mit ihrem Papa Peter gleich einen Schneemann, während sich die Senioren aus dem Ahrtal über den Panoramablick freuten. Georg Sedlmaier vom Lions Club Kempten-Müßiggengel sagt: „Immer wieder hörte ich, dass die Gäste durch die plötzliche Katastrophe, bei der sie fast alles verloren, demütiger und dankbarer geworden sind.“ Und was war für Manfred Andersson (82) aus Ahrweiler das Besondere der Woche? „Die Herzlichkeit, die uns entgegengebracht wurde.“

Das Schicksal der Gäste bewegte immer wieder. Rudolf Daltrozzo vom Lions Club Kempten-Buchenberg organisierte ein Weißwurstessen im Pfarrsaal St. Michael und einen geistlichen Impuls mit Pfarrer Andreas Beutmüller. In der Brauereigaststätte zum Stift gab es Allgäuer Kässpatzen, im Waldhäusle in Helen ein Allgäuer Buffet. Lions-Mitglied Herbert Zötler lud zudem die Flutopfer zu Brauereiführung und Brotzeit nach Rettenberg ein.

Besuch im Cambomare und in der Kletterhalle des Alpenvereins

In der Flutwelle im Ahrtal ging die Ahr-Therme unter. Deshalb freuten sich die Gäste über eine Einladung ins Freizeitbad Cambomare, der Alpenverein organisierte für den Nachwuchs einen Kurs in der Kletterhalle.

Stadtführerin Bettina Löffeler und ihre Kolleginnen und Kollegen führten die Familien und Senioren durch Kempten, zeigten ihnen die Prunkräume der Residenz und das Stadtmuseum im Zumsteinhaus. Mit dem Film „Im Berg Dahuim“ präsentierte Familie Dietel vom Colosseum Center einen Einblick in den Allgäuer Bergsommer.

Auszeit im Allgäu Auszeit im Allgäu - die vier Kemptener Lions Clubs luden 90 Flutopfer aus dem Ahrtal in Allgäu ein - hier bei der Stadtführung auf dem Rathausplatz - Fluthflerin Renate Wagner mit Flutopfer Rainer Pollig Bild: Ralf Lienert

In der hintersten Kinoreihe saßen verliebt Renate Wagner (61) und Rainer Pollig (68). Er hatte in der Flutnacht viel verloren: „Eine dunkelbraune Brühe und viel Heizöl flossen durch meine Wohnung. 14 Tage lang habe ich ausgeräumt und gereinigt, dann war ich fertig, musste in die Klinik.“ Anfang Dezember landete er im Containerdorf auf dem Sportplatz in Bad Neuenahr, wo er heute noch wohnt. Wagner ist eine von Tausenden freiwilligen Helfern, die seit Sommer im Einsatz sind. Die Darmstädterin schlief im Ein-Mann-Zelt, reinigte Weinberge oder schlug den Putz von durchnässten Wänden. Beim Essen im Versorgungszelt saß sie zufällig am Tisch mit Rainer Pollig. Und schon funkte es zwischen den beiden.

