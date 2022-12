Nach Automatensprengung: Raiffeisenbank sperrt Filialen nachts zu

Viel Geld erbeuteten die Täter nicht, der Schaden ist groß: Die Raiffeisenbank reagiert mit einem Notfallkonzept – nachts kann nun niemand mehr Geld abheben.

23.12.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Dietmannsried gesprengt. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Überfall gegen 3 Uhr nachts. Die Druckwelle war so gewaltig, dass die Scheiben bis an die gegenüberliegenden Häuser flogen. Die Täter sind auf der Flucht.

