Nach Straßenblockade in Kempten stehen Klimaaktivisten im Januar vor Gericht

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten Häuser der "Letzten Generation". Auch wegen anderer Vorwürfe wird im Allgäu gegen die Gruppe ermittelt.

13.12.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Polizeibeamte haben das Elternhaus einer Oberallgäuer Klimaaktivistin der sogenannten „Letzten Generation“ am Dienstagmorgen durchsucht, teilt ein Sprecher der Organisation auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bei elf Mitgliedern der Gruppe in sechs Bundesländern fanden Razzien statt. Grund für die Durchsuchungen sind der zuständigen Staatsanwaltschaft in Neuruppin (Brandenburg) zufolge Blockaden auf Anlagen einer Raffinerie in der Uckermark.

Nach Blockade an Brandenburger Öl-Pipeline ermittelt Staatsanwaltschaft gegen Oberallgäuerin

„Weil auch einige Elternhäuser durchsucht wurden, waren ältere Menschen betroffen und solche, die nichts mit der Kampagne zu tun haben“, sagt Max Wallstein aus Oberstdorf, einer der Sprecher der „Letzten Generation“. Wie die Gruppe selbst und die zuständige Staatsanwaltschaft informieren, fanden die Razzien in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung statt.

Im Frühjahr diesen Jahres sollen Mitglieder der Klimaschutzgruppe eine Pipeline manipuliert haben, die zur PCK-Raffinerie führt. Der Rohöl-Fluss sei zeitweise gestoppt gewesen, berichteten örtliche Medien. In Kempten kam es seit Mai mehrfach zu Straßenblocken durch die „Letzte Generation“. Die Gruppe teilt mit: „Wir wussten, dass der Staat nicht einfach hinnehmen würde, dass wir sein Versagen jeden Tag an die Öffentlichkeit bringen. Seit einem Jahr sehen wir Einschüchterungsversuche, Versuche unser Handeln zu unterbinden, Versuche uns mundtot zu machen.“ Mit den Ermittlung wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sehen die Aktivistinnen und Aktivisten ein neues Niveau erreicht.

"Letzte Generation" plakatierte an Kemptener Schule - Verfahren läuft

Vor Ort laufen aktuell laut der Staatsanwaltschaft Kempten zwei Ermittlungsverfahren wegen Nötigung. In anderen, abgeschlossenen Ermittlungsverfahren seien bereits Strafbefehle wegen Nötigung beantragt. Weil die beschuldigten Aktivistinnen und Aktivisten Einspruch dagegen einlegten, komme es am 11. Januar 2023 zur Hauptverhandlung, teilt Robert Kriwanek, Richter und Sprecher des Kemptener Amtsgerichts, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Außerdem habe die Staatsanwaltschaft Kempten Strafbefehle in zwei Verfahren wegen Sachbeschädigung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung – also der Zerstörung einer Sache mit öffentlichem Nutzen – beantragt. „In einem weiteren Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern die Ermittlungen noch an“, sagt David Beck, stellvertretender Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Gegenstand sei das unerlaubte Anbringen von Plakaten der „Letzten Generation“ in der Kemptener Innenstadt, unter anderem auf dem Gelände des Berufsschulzentrums Kempten (wir berichteten).