Nachgefragt bei der Hochschule Kempten: Übernimmt neuer Chatbot künftig das Schreiben für Studierende?

"ChatGPT" kann Studierenden die Arbeit erleichtern - und wird die Prüfungskultur auch an der Hochschule Kempten verändern, sagt Professorin Sandra Niedermeier.

17.01.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Schlaflose Nächte vor dem Laptop, stundenlanges Bücherwälzen und am Ende Panik, doch etwas übersehen zu haben – wer schon einmal eine Hausarbeit geschrieben hat, weiß, wie viel Aufwand hinter einem wissenschaftlichen Text stecken kann. An der Hochschule Kempten beginnt kommende Woche wieder die Prüfungszeit. Eine künstliche Intelligenz (KI) könnte Studierenden das Leben diesmal erheblich erleichtern, denn die Software „ChatGPT“ kann das Schreiben übernehmen. Selbst bei komplexen Zusammenhängen. Sandra Niedermeier, Professorin für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft, sagt: „Die Lehr- und Prüfungskultur an Hochschulen wird sich dadurch sicherlich verändern.“

