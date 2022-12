Nachts in Kempten unterwegs: Wenn der Heimweg zum Angsterlebnis wird

Dunkelheit gehört zum Winter. Sie löst vieles aus. Alleine eine Straße entlang fühlen sich wohl viele Menschen unwohl. Aber wie gefährlich ist Kempten?

27.12.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Es ist schon spät. Kaum ein Mensch ist in der winterlichen Dunkelheit noch entlang der Iller in Kempten unterwegs. Nur ein großer Mann in dicker Jacke wankt über den Illersteg, er brüllt unverständlich, ist wohl betrunken oder anderweitig berauscht. Er läuft an mir vorbei, tut mir nichts, beachtet mich nicht einmal. Und doch: In den Sekunden zuvor, in denen er auf mich zukam, spiele ich die verschiedensten Szenarien in meinen Gedanken durch. Werden sich seine Schreie gleich an mich richten? Wenn er mich angeht, bin ich ihm auf jeden Fall unterlegen. Vielleicht will er auch nur etwas Geld von mir, oder ich soll ihm ein Bier zahlen? Solche Überlegungen kennen vielen Menschen, sagt Polizeisprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West: „Das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen und die tatsächliche Sicherheit gehen auseinander.“

Polizei in Kempten: Im Sommer mehr Straftaten als im Winter

Gerade im Winter, wenn es später hell und früher dunkel wird, hätten viele Menschen Angst vor Überfällen oder Vergewaltigungen. Generell werden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über die Sommermonate mehr Straftaten registriert als im Winter; eine Ausnahme bilden Wohnungseinbruchdiebstähle, gibt Stabik Einblicke in die Statistik. Und trotzdem: „Wie überall passieren auch in unserer Region solche schlimmen Übergriffe, doch das sind Einzelfälle.“

Selbst an größeren Straßen in Kempten, kann beim nächtlichen Spaziergang ein mulmiges Gefühl aufkommen. Bild: Felix Ebert

Zwei 23 Jahre alte Studentinnen aus Kempten sind so ein „Einzelfall“. Eine laue Sommernacht, die Freundinnen sind nach einer Party in der Wohnung einer Freundin auf dem Nachhauseweg. Sie sind erst wenige Minuten entlang einer großen Straße im Stadtzentrum unterwegs, da fällt ihnen ein Mann auf. Er läuft schon länger hinter den zwei Frauen her, bemerken sie. Nach zehn Minuten ist er noch immer da, nimmt scheinbar jede Abbiegung, die die Frauen einschlagen. Eine der Studentinnen erzählt: „Er kam immer näher und wir entschieden uns, die letzten Meter zu rennen.“ Im Hausflur angekommen, fühlten sich die Frauen wieder sicher. Ein Trugschluss: Ihr Verfolger war noch da. Mit heruntergelassener Hose kam er die Treppen herauf, erzählen die Frauen, das Erlebnis beschäftigt sie noch heute. Der Mann befriedigte sich selbst. „Wir sind die Treppe hochgerannt, haben die Tür so schnell es ging hinter uns geschlossen und die Polizei gerufen.“

Angsträume in Kempten: Dort, wo sich im Sommer Gruppen treffen, sind nur vereinzelt Menschen unterwegs

Im Stadtpark, Hofgarten oder an der Iller, wo sich im Sommer oft Gruppen zum Beisammensein treffen, sind an diesem Abend im Dezember nur vereinzelt Menschen unterwegs. Wo wollen die Fußgängerinnen und Fußgänger, die zu dieser Zeit durch die Kälte laufen hin? Und ist jemand von ihnen gefährlich? Eine Gruppe Frauen durchquert die leere Fußgängerzone, sie lachen laut, dann verabschieden sie sich voneinander, umarmen sich. Harmlos, oder? Zwei Senioren unterhalten sich an einer Ampel in der Königstraße, über ihren Schultern Sporttaschen. Unbedenklich? Ein junger Mann sitzt in einem Hauseingang in der Mozartstraße, die Kapuze ins Gesicht gezogen, Zigarette und Smartphone in der Hand. Zwielichtig? Ich denke in Klischees, obwohl ich doch weiß, dass diese selten zutreffen: Viele Menschen lösen in mir ein Gefühl von Sicherheit aus, einsame Gestalten eher ein Gefühl von Gefahr. Männer machen mir Angst, Frauen eher nicht.

Eine Frau nachts allein unterwegs in Kemptens. Bild: Felix Ebert

18-Jähriger ruft Bekannte an, wenn er nachts durch den Kemptener Engelhaldepark geht

Das entspricht nicht der Realität, klar. Und nicht alle Menschen fühlen so, wie die Erfahrungen eines 18-jährigen Kempteners zeigen. Trifft er sich zum Sport oder zum Ausgehen in der Innenstadt, führt ihn der schnellste Weg nach Hause durch den Engelhaldepark. Viele Sträucher und Bäume umgeben Teich, Wiesen und Wege. Laternen gibt es viele, trotzdem ist es mehr ein gedimmter Schein als klare Sicht. „Angst fühle ich nicht, wenn ich nachts dort laufe, es ist eher ein Unwohlsein“, erzählt er. „Ich weiß, dass ich nicht genug sehe, dass sich da irgendwo jemand verstecken könnte und mich im schlimmsten Fall überfällt.“ Oft wählt er die Nummer eines Freundes oder einer Freundin während des Heimwegs. Dann fühle er sich beschützt. Lesen Sie auch: Wie viel spart man wirklich, wenn Straßenlaternen dunkel bleiben?

Eine Gruppe junger Leute im nächtlichen Kempten. Bild: Felix Ebert

Es gibt also viele Orte, die einen Angst verspüren lassen, und ebenso viele Menschen, die diese fühlen. Aber was macht einen öffentlichen Raum aus Sicht der Polizei zur Gefahrenzone? Sprecher Holger Stabik erklärt: „Ein gefährlicher Ort gemäß Polizeiaufgabengesetz liegt vor, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sich dort Personen zu Straftaten verabreden, sie vorbereiten oder verüben.“ In Kempten gebe es aktuell keinen Platz und keine Straße, die als gefährlicher Ort gelten.

Tipps zur Abwehr von Angriffen: