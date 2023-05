Mopedfahrer kollidiert mit Auto und wird tödlich verletzt

Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße OA 19: Der Fahrer eines Mopeds übersah auf Höhe Käsers ein Auto. Es kam zur Kollision.

29.05.2023 | Stand: 06:06 Uhr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Pfingstsonntag nahe Dietmannsried gekommen. Ein 85-jähriger Mopedfahrer hatte beim Abbiegen auf die OA 19 gegen 16.15 Uhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei das herannahende Auto eines 22-Jährigen übersehen. Der Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Unfall bei Dietmannsried: Mopedfahrer stirbt am Unfallort

Der Mopedfahrer krachte gegen in die rechte Front des Wagens und erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Sein Oldtimer-Moped wurde durch die Wucht der Kollision in einen angrenzenden Acker geschleudert. Von der Maschine riss der Tank ab.

Die am Unfallort eingetroffenen Rettungskräfte konnen für den 85-Jährigen nichts mehr tun, er verstarb noch an der Unfallstelle. Das ebenfalls heftig zerstörte Auto kam in einer Wiese zum Stillstand. Dessen Fahrer schlug laut Polizei durch die Wucht der Kollision gegen die Windschutzscheibe und erlitt dabei Kopfverletzungen.

Ob der Fahrer nicht angeschnallt war, steht noch nicht fest. Der 22-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der abgerissene Tank liegt unweit des Mopeds in einem Acker. Bild: Markus Dorer

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Angehörigen des Mopedfahrers werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

