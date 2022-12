Neu in Kempten: Griechische Speisen im Bayerischen Hof

Dimitri Theocharis übernimmt die Gastronomie im Bayerischen Hof in Kempten und bietet dort griechische Gerichte an.

03.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit der klassischen Gasthausküche hat Dimitri Theocharis nichts am Hut. Der neue Betreiber der Gaststätte im Hotel Bayerischer Hof in der Füssener Straße in Kempten setzt ab Ende kommender Woche auf griechisch-mediterrane Küche. Der 46-Jährige, dessen Familie seit 1984 ein griechisches Restaurant in Landshut betreibt, eröffnet das Restaurant „Elia“.

Lesen Sie hier: Vegetarische und vegane Restaurants in Kempten

Essengehen in Kempten: Ein Grieche im Bayerischen Hof

„Ich bin quasi in der Gastronomie geboren und habe einen passenden Standort für mein Restaurant gesucht. Die Räume im Bayerischen Hof in Kempten waren ideal“, sagt Theocharis, der gerade seinen Umzug von München nach Kempten plant. Im Elia bietet er künftig mittags und abends typische Fisch-, Fleisch und Pfannengerichte an.

Griechisch essen im Bayerischen Hof in Kempten

„Wir wollen sehr gut und dennoch nicht abgehoben sein - ein ansprechendes Restaurant für alle“, sagt Theocharis. Neben der Qualität legt er großen Wert auf das Anrichten der Speisen. „Unser Essen soll auch etwas für das Auge sein“, sagt der Gastronom, der die Dekoration und Teile der Möblierung in den Räumen erneuert hat. Auch der Biergarten soll sich optisch noch verjüngen.

Lesen Sie auch: Woolworth eröffnet in Dietmannsried