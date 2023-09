Neu in Kempten: Italienisches Restaurant und Textilhändler eröffnen

An zwei Orten in Kemptens Innenstadt ist wieder Leben eingekehrt. Ein Kleidungsgeschäft und ein italienisches Restaurant wollen ihren Kunden einiges bieten.

09.09.2023 | Stand: 07:40 Uhr

Zwei Neueröffnungen bringen Leben in Geschäfte der Kemptener Innenstadt, in denen zuletzt Leerstand herrschte. In den Räumen in der Fischerstraße 25, in denen zuletzt in einem Teil ein Wein- und Essigladen beheimatet war, eröffnete jüngst eine Filiale der Kette Ernsting’s Family. Im ehemaligen Restaurant The Local in der Kronenstraße ist nun das italienische Restaurant Sale e pepe zuhause.

