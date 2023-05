BSG-Allgäu baut auf der Halde in Kempten: Die neuen Reihenhäuser gibt es ab 710.000 Euro

Die BSG-Allgäu baut sechs Reihenhäuser auf der Halde in Kempten. 116 sollen folgen. Verkaufsstart ist schon am Wochenende. Das ist über die Ausstattung bekannt.

03.05.2023 | Stand: 06:17 Uhr

Der Verkaufsstart ist am Wochenende 6./7. Mai bei der Bau- und Immobilienmesse (Eisstadion Kempten). Bereits am Dienstag feierte die BSG-Allgäu den symbolischen ersten Spatenstich. Auf der Halde errichtet die Bau- und Siedlungsgenossenschaft 122 Doppel- und Reihenhäuser. Allerdings nicht auf einen Streich. Es geht mit sechs Reihenhäusern los, die 710.000 Euro und mehr kosten. (Mehr zum Projekt lesen Sie hier: Haus kaufen in Kempten: Im Frühjahr Verkaufsstart Baugebiet Halde-Nord - BSG-Allgäu baut Holz-Hybrid-Häuser)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.