Immobilien in Kempten: Die Nachfrage ist ungebremst

Bei einem Projekt in Kempten sind schon Monate vor Baubeginn viele Immobilien verbindlich vorgemerkt. Ein anderes Vorhaben geht im März in den Vertrieb.

31.01.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Ungebremst ist die Nachfrage nach Wohneigentum. Wer Häuser baut, könnte sie verkaufen, bevor nur ein Schäufelchen Erde bewegt wurde. Auch in Kempten. In Neuhausen plant ein Investor 58 Wohnungen in acht Mehrfamilienhäusern. Obwohl das Bebauungsplanverfahren noch läuft, sind bereits etliche der Immobilien für Käufer verbindlich vorgemerkt. Anderes Beispiel: Im März will die Sozialbau Kempten 22 Eigentumswohnungen zum Kauf anbieten, die Ende 2023 fertig sein sollen. Vormerkungen gibt es keine, aber bereits mehrere 100 Interessenten auf der Liste.