Burger Bar mit australischem Touch am August-Fischer-Platz eröffnet. Bekannte Gastronomen starten in der Edisonstraße mit einem Steakhaus durch.

26.01.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Liebhaber deftiger Kost haben in Kempten derzeit Grund zur Freude. In der Gastroszene sind jüngst gleich zwei neue Restaurants entstanden, die sich auf die Zubereitung von Burgern beziehungsweise Steaks spezialisiert haben. Am August-Fischer-Platz öffnete die Burger Bar Daintree ihre Pforten und vermittelt exotisches Flair. In der Edisonstraße betreibt mit Goran Vokic ein bekannter Gastronom inzwischen das Gaucho Steakhouse und schließt das s’Lorenz in der Prälat-Götz-Straße.