Neue Schilder gegen Geisterradfahren in Kempten

Etwa zehn Schilder soll es geben, die vor dem Radeln in die falsche Richtung warnen. Geisterradeln verursacht immer wieder Unfälle, häufig mit Verletzten.

29.03.2023 | Stand: 19:54 Uhr

In den vergangenen drei Jahren gab es in Kempten 362 Unfälle mit Radfahrern. Bei 345 davon, also fast allen, wurden Personen verletzt, vier Menschen starben, sagt Stefan Sommerfeld, Mobilitätsmanager der Stadt Kempten. Ursache sei in 32 dieser Fälle das Fahren in die falsche Richtung gewesen. Um das künftig zu vermeiden, gibt es nun erste Warnschilder, die auf Geisterradeln aufmerksam machen.

Nicht genügend Platz für das Radfahren in beide Richtungen

„An manchen Stellen ist ein Zweirichtungsradweg sinnvoll“, sagt Sommerfeld. Doch häufig seien Wege zu schmal. So auch, wenn Radlerinnen und Radler von der Lindauer Straße auf den Adenauerring abbiegen wollen. Fahre man dort auf der falschen Seite weiter, also links, werde der Weg immer enger. Außerdem könne man im Verlauf nicht auf die Parkstraße abbiegen, da diese eine Einbahnstraße ist. „Der, der hier fährt, ist eigentlich nur bequem“, sagt Josef Böck vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Kempten. „Die andere Straßenseite ist bis zur Bodmanstraße super befahrbar, danach sollte man runter vom Ring“, sagt Peter Walcher vom ADFC. Denn ab dort sei der Adenauerring nicht radfahrerfreundlich.

Zehn Schilder werden in Kempten angebracht

Gefährlich beim Geisterradeln seien die entgegenkommenden Zweiräder. Aber auch abbiegende Autos erwarten die Radlerinnen und Radler nur von einer Seite. „Das Ziel der Aktion ist es, Radfahren sicherer zu machen“, sagt Sommerfeld. Bewusstsein für regelkonformes Fahren, aber auch gegenseitige Rücksichtnahme solle geschärft werden, sagt Böck. Er gehe von einer deutlich höheren Dunkelziffer als den 32 Unfällen aus.

Das Warnschild „Geisterradler gefährden“ weist nun zu Beginn des Adenauerrings, aber auch an den Knotenpunkten Adenauerring und Stiftskellerweg sowie Oberstdorfer Straße und Immenstädter Straße auf das Benutzen der richtigen Seite hin. „Etwa zehn Schilder bleiben dauerhaft, allerdings rotierend“, sagt Sommerfeld. Es solle kein Ermüdungseffekt einsetzen. „Wir wollen für die Gefahr sensibilisieren“, sagt Lutz Bäucker, Vorsitzender des ADFC in Kempten.

Stadt, Polizei und ADFC kooperierten bei dieser Aktion

Die Umsetzung der Aktion erfolgte in einer Kooperation zwischen der Stadt, der Polizeiinspektion und dem ADFC Kempten. Der Ideengeber sei aber die Stadt Memmingen gewesen. „Die haben 2018 mit der Aktion angefangen“, sagt Bäucker. Doch warum radeln Menschen überhaupt in die falsche Richtung? „Manchmal sind die Wege unklar ausgeschildert“, sagt Böck. Auch müssten Radfahrer manchmal Umwege in Kauf nehmen, um sicher fahren zu können, sagt Sommerfeld.

Bei Unfällen mit Radlern entstehen häufig Personenschäden – schließlich sind sie die schwächeren Verkehrsteilnehmer. „Das sind sehr schnell sehr schwere Unfälle“, sagt Lukas Rösch, Polizeikommissar in Kempten. Gesonderte Kontrollen von Geisterradlern werde es wohl keine geben. Wird man dennoch dabei erwischt, drohe ein Bußgeld von bis zu 55 Euro.