Vor welche Herausforderungen Stellantis örtliche Autohändler stellt

Der Automobilhersteller Stellantis wirbelt den Automobilmarkt auf. Auch Händler aus Kempten und dem Oberallgäu müssen sich teils umstellen.

17.10.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Stellantis heißt das neue Schwergewicht am Automarkt, das seit Januar 14 Marken aus Europa und Amerika vereint – darunter Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati, Fiat, Chrysler, Dodge, Lancia und Alfa Romeo. Zugrunde liegt dem die Fusion von Fiat Chrysler (FCA) und der französischen Peugeot-Mutter PSA. Gespannt blicken seitdem auch Beschäftigte und Kunden örtlicher Autohäuser auf die Entwicklung, schließlich hat der Konzern Händlerverträge gekündigt. Müssen nun Betriebe fürchten, ausgebootet zu werden – vielleicht, weil Manager in der Zentrale lieber noch größere Autohäuser haben?

„Es ist noch nicht raus, was geplant ist“, sagt dazu Gerhard Weh vom Autohaus Weh, Händler für Fiat-Pkw, Abarth und die nicht zu Stellantis gehörende Marke Honda. Man müsse abwarten, ob beispielsweise bei einzelnen Händlern mehr Marken als bisher zusammengefasst angeboten werden sollen. Laut Weh ist es normal, dass Händlerverträge immer wieder mal gekündigt und angepasst werden. Die aktuellen Verträge liefen noch bis Ende Mai 2023. (Lesen Sie auch: BMW präsentiert Auto komplett aus Recyclingmaterial)

Herausforderungen für Händler in Kempten und dem Oberallgäu

Eine Nebenwirkung der Fusion ist, dass es auch für Händler teils neue Ansprechpartner gibt. Wandte Weh sich bisher beispielsweise bei bestimmten Fiat-Fragen an Italiener („Das war wie Familie“), so sei es nun ein Franzose. „Doch es gibt auch Chancen, wenn ein Konzern größer ist“, sieht er die Entwicklung optimistisch. So könne Stellantis womöglich viel Geld sparen, um konkurrenzfähiger zu sein. Die heutigen Stellantis-Marken brachten es vor der Corona-Pandemie zusammen auf rund 180 Milliarden Euro Jahresumsatz – und setzten über acht Millionen Fahrzeuge ab.

Gespannt, was in Zukunft auf die Händler zukommt, ist auch Christian Bernasconi vom gleichnamigen Citroën-Autohaus in Kempten. „Ich gehe davon aus, dass wir alle Händler bleiben“ sagt er, auch wenn es allgemein einen Trend hin zu größeren Autohäusern gebe. Es sei auch nicht das erste Mal, dass die Verträge gekündigt wurden. In über 40 Jahren als Händler habe er gelernt, dass es immer weiter gehe.

Müssen sich Kunden umstellen?

Bei Opel heißt es, dass etwa 50 Händler keinen neuen Vertrag erhalten. Opel Haeberlen betreffe das nicht, sagt Dennis Amedovski von der AVAG Holding in Augsburg: Das Autohaus zähle seit Jahren zu den Opel-Top-Händlern und könne sich durch den Verbund mit der AVAG Holding voll und ganz auf sein Kerngeschäft – den Autoverkauf – konzentrieren. „Unsere Kunden werden weiterhin auf den bewährten Service an allen fünf Standorten – Kempten, Füssen, Kaufbeuren, Landsberg und Immenstadt – zurückgreifen können.“ Man müsse sich keine Sorgen machen – das gelte auch für die nicht zu Stellantis gehörende und bei Haeberlen zusätzlich angebotene Marke Kia. Amedovski: „Aktuell gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern.“

