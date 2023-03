Hundefriseurin in Kempten arbeitet ohne Galgen. Ende beim Spatz. Meckatzer Bräu-Engel sucht Pächter

Ein Friseursalon für Hunde hat im Freudental eröffnet. Dagegen ist ein Imbiss in der Innenstadt geschlossen. Rund um den Bräu-Engel laufen Verhandlungen.

04.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Schicke Frisuren gibt es in der Kemptener Friseurmeile im Freudental künftig nicht mehr nur für Menschen. Kinga Rypa eröffnete dort jüngst ihren Hundefriseursalon Fellschnitt-Werk. Von Hand schneidet und trimmt die ausgebildete Friseurin, die in einem Hundesalon in München eine sechsmonatige Zusatzausbildung für Vierbeiner absolvierte, dort die Tiere. (Lesen Sie auch: Nägel im Würstchen - Hund findet präparierten Köder im Magnuspark)

