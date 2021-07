Orgelbauer sind noch bis Oktober in St. Blasius und Alexander in Altusried am Werk. Wie sie die 3370 Pfeifen fit machen und welche Geschichte die Orgel erzählt.

28.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Sie ist keine Diva, sondern legt ihren Klang unaufdringlich unter den Gesang der Gemeinde.“ So beschreibt Orgelbaumeister Stefan Heiß die Orgel von St. Blasius und Alexander in Altusried. Fast 80 Jahren blieb diese nahezu unberührt, nun sanieren sie Heiß und sein Team umfassend – innerlich wie äußerlich.