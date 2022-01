Einige Kommunen im Oberallgäu wollen Windkraftanlagen errichten. Auch Landrätin Indra Baier-Müller kann sich weitere Windräder"sehr wohl vorstellen".

14.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der Grünen-Politiker Robert Habeck will die Windenergie in Deutschland vorantreiben. Die Pläne des neuen Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministers haben in Bayern nicht nur die Diskussion um die 10H-Abstandsregel neu entfacht (siehe Text unten), sie haben mancherorts auch Hoffnung geschürt. Zum Beispiel in Durach. Wie berichtet, will die Oberallgäuer Kommune eine Anlage errichten.