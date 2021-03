Neuer Spezialist an der Kinderklinik Kempten

Kinderklinik am Klinikum Kempten: Kinder-Magen-Darm-Experte Dr. Andreas Busch wechselt von der Universitätskinderklinik in Tübingen nach Kempten.

Für Kinder und Jugendliche mit Magen-Darm-, Leber-Erkrankungen oder Ernährungsstörungen gab es in Kempten und im Oberallgäu seit Längerem keinen Spezialisten mehr. Mit Dr. Andreas Busch hat die Kinderklinik am Klinikum Kempten nun einen erfahrenen Fachmann mit überregionaler Expertise gewinnen. Das teilt der Klinikverbund mit.

Busch war demnach zuvor über 25 Jahre lang Kinder-Magen-Darm-Experte an der Universitätskinderklinik in Tübingen. Er habe dieses Spezialgebiet der Kinderheilkunde dort maßgeblich aufgebaut, einschließlich der Kinder-Magen-Darm-Spiegelungen (Endoskopien). Sein breites Spektrum an Wissen und Erfahrung hinsichtlich Diagnostik und Therapie bringe er nun mit ins Allgäu.

Klinikum Kempten: Kinder-Klinik bekommt weiteren Spezialbereich

Der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, Privatdozent Dr. Hendrik Jünger, freut sich, dass mit Busch das Angebotsspektrum der Kinderklinik um einen weiteren Spezialbereich erweitert wurde. Zusammen mit den anderen personellen Verstärkungen im oberärztlichen Team würden nun die wichtigsten Spezialdisziplinen zur Versorgung kranker Kinder im Allgäu vorgehalten, sagt Jünger. Familien mit schwer erkrankten Kindern müssten nicht mehr zwingend weite Wege auf sich nehmen. Ein ambulantes und stationäres Angebot besteht in der Kinderklinik außerdem für die Schwerpunkte Neurologie (Nervenheilkunde), Diabetologie (für Kinder mit Diabetes), Pneumologie (Lungenheilkunde), Allergologie (Allergien), Kardiologie (Herzheilkunde), Psychosomatik (Verflechtung von körperlicher und geistiger Gesundheit) sowie für Intensiv- und Frühgeborenenmedizin der maximalen Versorgungsstufe.

Ab sofort wird an der Kinderklinik auch eine Kindergastroenterologische Sprechstunde angeboten. Termine für die ambulante Vorstellung können unter 0831/530-3202 vereinbart werden.

