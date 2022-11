Enttäuschung hier, Enthusiasmus dort - Kemptener Pizzeria schließt, ein Laden für Kinderkleidung öffnet

Sunny Ücten gibt schweren Herzens die Pizzeria L‘Antipasto in der Stiftsstadt auf. Mit Stellula eröffnet am Sankt-Mang-Platz eine Boutique für Kinderbekleidung.

16.11.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Erneut gibt es Bewegung in Gastronomie und Einzelhandel in der Kemptener Innenstadt. Eine Boutique für Kinderbekleidung haben Dilsat Gökmen und Lisa Rosenlöcher am St-Mang-Platz eröffnet. Sunny Ücten gibt dagegen schweren Herzens seine Pizzeria L‘Antipasto in der Herbststraße auf.

„Wenn es nicht mehr geht, muss man einen Strich ziehen“, sagt Ücten zu seinem Ende als Wirt des Restaurants, das er viereinhalb Jahre betrieben hat. Monatelang habe er erfolglos auf allen erdenklichen Wegen nach qualifiziertem Personal gesucht. „Social Media, Arbeitsamt, Anzeigen – es hat alles nichts genützt. Seit der Wiedereröffnung nach Corona finde ich keine Angestellten mehr“, sagt der 46-Jährige.

Sunny Ücten wird vor allem Stammgäste der Pizzeria L'Antipasto vermissen

Zu den schlimmsten Zeiten habe er das Restaurant alleine betrieben, obwohl er mindestens vier Angestellte gebraucht hätte. „Das macht einen irgendwann kaputt. Körperlich und mental“, sagt der Kemptener, dessen Schwerpunkt auf Pizza, Pasta und Steaks lag. „Bevor es mit der Qualität nach unten gegangen wäre, habe ich lieber zugesperrt. Ich wollte mit erhobenem Kopf aus der Sache herausgehen.“

Am meisten fehlen werden ihm in Zukunft seine Stammgäste. „Das waren ganz besondere Menschen für mich. Der Abschied ist hart“, sagt der Gastronom, der auf 31 Jahre Berufserfahrung in der Branche zurückblicken kann.

Ganz am Anfang ihrer Unternehmerinnenkarriere stehen dagegen Gökmen und Rosenlöcher. Beide haben ihre Berufe in der Dekorations- und Einrichtungsbranche aufgegeben, um Stellula, eine Boutique für Kinderbekleidung und Accessoires zu eröffnen. „Wir lieben beide Kinder und bewegen uns nicht gern in der Komfortzone“, sagt Gökmen, selbst Mutter dreier Kinder. Schon in ihrer Elternzeit hat sie Schnullerketten, Mobiles und personalisierte Bilderrahmen für Freunde hergestellt. „Zudem habe ich meine Lehre als Handelsassistentin im Textilbereich gemacht. Somit war der Weg zur Boutique nicht weit“, sagt die 35-Jährige, die den Laden am St.-Mang-Platz nun gemeinsam mit ihrer ehemaligen Kollegin und jetzigen Geschäftspartnerin Rosenlöcher führt.

Laden für Kinderkleidung am Sankt-Mang-Platz setzt sich für verstorbene Kinder ein

Neben den Accessoires, die die beiden auf Bestellung individuell von Hand herstellen, bietet das Duo Kinderbekleidung im mittleren Preissegment von Marken wie Noppies, Cumino oder Cassiope. „Das hat in Kempten definitiv gefehlt. So viele Kinder laufen in den immer gleichen Klamotten großer Ketten herum“, sagt Rosenlöcher.

Lisa Rosenlöcher und Dilsat Gökmen Lisa Rosenlöcher und Dilsat Gökmen haben in Kempten Stellula am St.-Mang-Platz eröffnet.

Weiter unterstützen die beiden den Bunten Kreis, einen Verein der Familien hilft, die ihre Kinder verloren haben oder schwerkranken Nachwuchs haben. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das ist“, sagt Gökmen. Für Betroffene organisieren die beiden am Donnerstag, 1. Dezember, einen sogenannten Sternchentag. „Wir wollen an diesem Tag Eltern, die ihre Kinder verloren haben, die Möglichkeit geben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Das Thema sollte nicht verschwiegen werden“, sagt Gökmen.