Laubener warten: Wann rollen endlich die Bagger Am Drumlin?

Bauplätze in Lauben sind begehrt, das neue Areal „Am Drumlin“ ist längst auf den Weg gebracht. Doch es gibt noch einige Hürden zu überwinden.

20.06.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Etwa 20 Einheimische warten in Lauben derzeit auf einen Bauplatz. Das Baugebiet am Rosenweg konnte den Bedarf nicht decken. In der „Pipeline“ hat die Gemeinde Lauben deshalb das Areal „Am Drumlin“. Das sei am weitesten gediehen, sagte Bürgermeister Dietmar Markmiller während der jüngsten Gemeinderatssitzung – unter großem Interesse der Bürger.

Doch es sei offen, wann dort die Bagger rollen. Denn das Areal ist laut Bürgermeister in Zusammenhang mit dem Gemeinschaftshaus Birkenmoos sehen. Hier stünden Auflagen an wie zum Brandschutz oder Lärmschutz. Markmiller: „Wir müssen diesen gordischen Knoten lösen.“ Gemeinderätin Gertrud Drexel (Büc) zeigte sich entsetzt, dass man dieses schöne Naherholungsareal opfern wolle. Das sei kein Naherholungsgebiet, sondern eine landwirtschaftlich genutzte Wiese, sagte Klaus Sedlmeir von der Verwaltung. Als problematisch wird von einigen Gemeinderäten gesehen, dass es nur eine einzige Zufahrt über den Sportplatzweg ins Baugebiet gebe und keine Besucherparkplätze vorgesehen seien.

Baugebiet sollte eigentlich schon stehen

Robert Abele (UGB) sagt, er bekommt „Gänsehaut“, wenn er an die Zufahrt denkt. „Seit 14 Monaten arbeiten wir an Themen, die aus der Vergangenheit nachwirken“, sagte Markmiller und bezog das unter anderem auch auf das Baugebiet. Das war 2018 vom damaligen Gemeinderat auf dem Weg gebracht worden. Eigentlich sollte das Bauareal mit 5,9 Hektar Bruttofläche und dem damit verbundenem Bebauungsplan bis 2019 stehen.

Stattdessen standen jetzt der Bebauungsplan und die erste Änderung des Bebauungsplanes „Am Schwabenweg“ wieder auf der Tagesordnung. Erneut kamen die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger zur Sprache. Jetzt werden die Pläne wieder ausgelegt – und wieder kann man zu den geänderten und ergänzten Passagen Stellung nehmen. Wichtig ist laut Markmiller, dass sich der Gemeinderat darüber einig wird, wie das Nutzungskonzept für das Birkenmoos aussehen soll, welche Kosten und Konsequenzen damit verbunden sind.

Wind- und Immissionsgutachten abwarten

„So ein großes Bauareal brauchen wir aktuell nicht“, meinte Gertrud Drexel. Die 20 bis 25 Bauplätze ließen sich woanders finden. Sie schlug das angrenzende Areal am Dompfaffweg vor. Doch da warte man auf ein Wind-Gutachten und ein weiteres Immissionsgutachten, hieß es. „Das Areal am Drumlin ist wirklich am ehesten bereit“, sagte Rudolf Zahner vom Stadtplanungsbüro Sieber.

Peter Kerber (CSU) hielt das Gebiet für gelungen, haderte aber mit der einzigen Zufahrt über die Sportplatzstraße. Wie Robin Mäusle (Büc) wollte er das Areal lieber in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt wissen. Dort ist Platz für 40 Einzel- und neun Mehrfamilienhäuser. Bei einer kompletten Bebauung würden etwa 360 Einwohner Wohnraum finden, sagte Kerber.

Nach 22 Uhr keine Probe im Musikheim

Dieses Gebiet nur über eine Zufahrtsstraße zu bedienen, fanden er und andere Gemeinderäte bedenklich. Auch beim Immissionsschutz gibt es ein einiges zu berücksichtigen: Im Musikheim darf nach 22 Uhr nicht mehr geprobt werden, die Fenster im Birkenmoos dürfen Richtung Baugebiet nicht mehr geöffnet und die fünf Parkplätze entlang der Zufahrt nach 22 Uhr nicht mehr genutzt werden.

Schwierig fanden mehrere Gemeinderäte auch, dass keine Besucherparkplätze geplant seien. Laut Zahner sind auf jedem Grundstück zwei eigene Stellplätze vorgeschrieben. Die Erfahrung zeige, dass auf Besucherparkplätzen meist Bewohner parkten. Weiteres Problem: der Ellensberger Weg, der Geh- und Radweg bleibe. Im östlichen Abschnitt sei nicht auszuschließen, dass eine Bauzufahrt über diesen Weg erfolgen müsse. In dem Areal liegt auch der Motz-Hof, der abgerissen werden soll.

"Müssen versuchen, Konsens zu finden"

Doch alle Gemeinderäte betonten, dass Einheimische und jene, die in Heimatdorf zurückkehren wollen, auch bauen können. Markmiller: „Wir müssen versuchen, einen Konsens zu finden.“

