Neues Logo fürs Oberallgäu: Weiche Linien und der Slogan „Zämed hebe“

Nur wie eine Schwimbad-Werbung und zu wenig kantig? Das neue Logo gefällt im Kreistag nicht jedem. Hier sehen Sie es und können abstimmen, wie es Ihnen gefällt.

12.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Zämed hebe“ – der Begriff, der dialektfrei „zusammenhalten“ bedeutet, steht künftig für den Landkreis Oberallgäu. Das Landratsamt hat selbst ein neues Logo entwickelt, das mit diesem Schlagwort (Claim) und dem Namen Oberallgäu eine zugkräftige Wort-Bild-Marke bilden soll. Das Logo wurde bereits als Marke rechtlich gesichert und wird sich künftig als sogenanntes „Corporate Design“ auf allen Veröffentlichungen des Landkreises finden. Das gilt auch für Briefpapier und Visitenkarten. (Lesen Sie auch: Dicke Autos: Parken mit Audi, VW und Mercedes - Fehler kosten Geld)

Bei einer Sitzung des Kreistags stellten die Verantwortlichen die Entwicklung des Logos vor. Das Design solle auch auf den Internetseiten Anwendung finden, sagte Landratsamt-Sprecherin Franziska Springer. Nach einer zeitnahen Anpassung von Logo und Farben auf der Homepage werde 2023 der Internetauftritt insgesamt überarbeitet. Das Logo kommt auch auf Plattformen wie Facebook und Instagram zum Einsatz. Und: Das Logo ist nicht immer mit bunten Flächen gefüllt, sondern kann auch nur mit den Linienumrissen zum Einsatz kommen, also beispeislweise so auf die Titelseite einer Brschüre gedruckt werden, dass zwischen den Konturen das Foto durchschimmert.

Vieles ist Geschmackssache und Meinungen sind laut Landrätin wie Nasen: "Da hat auch jeder eine“

„Meinungen sind wie Nasen, da hat auch jeder eine“, machte Landrätin Indra Beier-Müller deutlich, dass vieles Geschmackssache sei. Behörden hätten manchmal ein verstaubtes Image, doch junge Leute wollten etwas frisches und dynamisches. Baier-Müller hofft, dass das neue Erscheinungsbild in Stellenausschreibungen auch bei der Mitarbeitersuche hilft.

Oberstdorfer Kreisrat Dornach: Wir sind auch kantig, felsig und gradlinig

Durchwegs Anklang fand das Design freilich nicht. CSU-Kreisrat Norbert Meggle (Dietmannsried) lobte Schrift und Schlagwort, fühlte sich bei dem runden Logo aber eher an „Werbung für ein Schwimmbad oder so“ erinnert. „Wir sind auch kantig, felsig und gradlinig“, kritisierte der Oberstdorfer Josef Dornach (Bürgerbündnis) die weichen, rundlichen Linien. Das Logo könne auch für eine Hügellandschaft an der Mecklenburgischen Seenplatte stehen. (Hier lesen Sie: Wildbach im Rappenalptal zerstört: Hilft nur mehr Bürokratie?)

FW-Fraktionschef Dr. Prestel begeistert von der Dynamik und den Linien

Freie-Wähler-Fraktionschef Dr. Philipp Prestel (Dietmannsried) zeigte sich begeistert von der Dynamik und den Linien. Er sei mittlerweile in einem Alter angekommen, in dem er Berge liebe, die nicht mehr so kantig sind, sagte er. Es gehe nicht nur darum, das Kantige südlich der Breitach-Brücke darzustellen, sondern auch die Iller und die Landschaft im nördlichen Oberallgäu, erklärte die Landrätin.