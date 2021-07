Neues Programm: Wie können Innenstädte aufblühen?

Kempten ist eine von fünf bayerischen Modellkommunen im "Fitnessprogramm starke Zentren". 81 hatten sich beworben. Welche Effekte sich die Stadt erhofft.

01.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Verödung der Innenstädte ist in vielen Kommunen ein Problem – Corona wirkte als „Brandbeschleuniger“. Kempten will dagegenhalten. Wie der Transformationsprozess beeinflusst werden kann, ist eine Frage, die auch das Bayerische Wirtschaftsministerium beschäftigt. Die Stadt wurde am Mittwoch als eine von fünf Modellkommunen für das „Fitness-Programm Starke Zentren“ benannt. Damit verbunden ist die Finanzierung von Planungsbüros, die die Städte unterstützen.

Etliche Ideen sind bereits auf dem Tisch

Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geht es bei dem Programm darum, bis zum Jahresende innovative und auf andere Städte übertragbare Maßnahmen zur Belebung und Funktionssicherung der Ortszentren zu entwickeln: „Kempten hat in der Bewerbung aufgezeigt, dass bereits vielfältige Ideen vorliegen, die Leerstandsproblematik mit flexiblen Nutzungen anzugehen“, sagte er zur Auswahl aus 81 Konkurrenten.

Die Stadt besitze als Oberzentrum im Allgäu eine zentrale Funktion in den Bereichen Arbeiten, Bildung, Einkaufen, Erholung, Pflege und Versorgung, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. „Dennoch beobachten auch wir in den vergangenen Jahren negative Trends.“ So komme es in den Randbereichen vermehrt zu Leerständen, die trotz der Bemühungen auch durch das City-Management nicht wiederzubeleben seien. Lesen Sie dazu: Sind die Mieten im Zentrum zu hoch?

Auch die Verkehrsthemen spielen eine Rolle

Das Online-Angebot sowie ein verändertes Nutzungsverhalten sorgten für rückläufige Frequenzen im Zentrum, gleichzeitig führten die Pendler- und Besucherströme zu einer hohen Belastung durch den Individualverkehr.

Das Programm ist laut Ministerium mit insgesamt 400.000 Euro ausgestattet. Wie der OB freut sich auch Aiwangers Parteifreund und Landtagsvizepräsident Alexander Hold über den Zuschlag. Bürgermeister Klaus Knoll vertrat Kiechle bei der Übergabe der Teilnahmebescheinigung in München.

Lesen Sie auch

Kemptener Skandalbaustelle bleibt ein Ort des Anstoßes Großes Loch in Kempten

So soll der Stadtsommer Leben in die City bringen