Theater und Kino haben in Kempten wieder geöffnet. In den Sälen gilt Maskenpflicht. Das gefällt nicht allen. Nun hoffen die Kemptener Museen auf viele Gäste.

05.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Herbeigesehnt wurde die Öffnung der Kulturstätten. Nun ist es auch in Kempten wieder möglich, ins Kino und Theater zu gehen, und auch die Kemptener Museen haben ab diesem Wochenende wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Während sich die Theaterleute nach dem Neustart am Donnerstagabend glücklich und zufrieden zeigen, mischen sich bei den Betreibern des Colosseum-Centers in die Freude auch Wermutstropfen.