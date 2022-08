Der Waltenhofener Bauausschuss stimmt einmal für und einmal gegen eine Begrenzung in Niedersonthofen. Einer der Beschlüsse wurde nun aufgehoben.

12.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Jüngst hatte der Bauausschuss Waltenhofen einen Antrag auf Tempo 30 in der Mühlenbergstraße in Niedersonthofen abgelehnt (wir berichteten). Nun kam das Gremium wieder zusammen. Dieses Mal sollte ein Beschluss vom Februar aufgehoben werden – zum selben Antrag. Damals hatte der Ausschuss zugestimmt. Das Hin und Her ärgert die 80 Anwohner und Anwohnerinnen, die den Antrag vergangenen Sommer eingereicht hatten.

