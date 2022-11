Notruf-Missbrauch kann teuer werden: Mann in Kempten verurteilt

Wer mit Absicht grundlos die Polizei oder den Rettungsdienst ruft, muss mit Konsequenzen rechnen. Das hat ein 40-jähriger Kemptener jetzt zu spüren bekommen.

30.11.2022 | Stand: 10:32 Uhr

Den Notruf zu wählen ist keine alltägliche Aufgabe. Angst, etwas falsch zu machen, und Verunsicherung, ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt, hemmen manche Menschen vor dem Anruf. Andere tippen die 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst) völlig grundlos. Vor Kurzem wurde ein 40-jähriger Kemptener des Missbrauchs von Notrufen in drei Fällen am Amtsgericht verurteilt. In Kempten geschieht das aktuell jedoch recht selten.

