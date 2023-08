Nummer-Eins-Rapper Apache 207 kommt ins Allgäu

Spätestens seit dem Erfolg mit Udo Lindenberg und „Komet“ kennt jeder „Apache 207“. Beim Heroes Festival steht der Rapper bald auf der Bühne in Buchenberg.

19.08.2023 | Stand: 07:21 Uhr

„Apache 207“ weint auf der Bühne, als er vor wenigen Wochen in seiner Geburtsstadt Mannheim auftritt. Tränen fließen ihm unter seinem Markenzeichen – der Sonnenbrille – über die Wangen. Der zwei Meter große Mann geht in die Knie, wohl überwältigt vom Erfolg der vergangenen vier Jahre. Heute füllt der Rapper Stadien, steht zusammen mit Udo Lindenberg und ihrem Song „Komet“ seit nunmehr 21 Wochen auf Platz Eins der deutschen Charts, doch sein Aufwachsen im Plattenbau in Ludwigshafen lässt ihn nicht los.

Seine Erfahrungen verpackt er in emotionale Texte, tanzbare Melodien und vermittelt dabei Hip-Hop-Kultur über Genregrenzen hinaus – am Freitag, 25. August, auch beim Heroes Festival im Oberallgäuer Buchenberg.

Schon zur Abiturfeier überzeugte Apache 207 mit seinem Gesangstalent

Volkan Yaman heißt der 25-Jährige mit bürgerlichem Namen. Doch Apache war er auch schon, bevor er das erste Mal eine Bühne betrat. Seine Mutter habe ihn so genannt, erzählte er im Interview mit Comedian und Moderator Kurt Krömer. „Mama ist Boss“, sagte Yaman. Ihr will er etwas zurückgeben, schließlich sei sie es, die ihm und seinem Bruder etwa den Weg zum Abitur ermöglicht habe. Bei der Feier zum Schulabschluss nahm Volkan Yaman dann auch allen Mut zusammen und sang eine Ballade für Lehrkräfte, Eltern und Mitschüler. In der Amazon-Dokumentation „Apache bleibt gleich“ sagte eine ehemalige Lehrerin: „Das war wahrscheinlich das letzte freie Konzert von ihm.“

Den Durchbruch erlebte Apache 207 mit seinem Song "Roller"

Die Musik von Apache 207 ist nicht das, was viele von Deutschrap erwarten. Sie ist elektronischer, ihr Rhythmus erinnert an Eurodance, ihr Klang teils an die 1980er Jahre. Und sie ist trotz vieler nachdenklicher Textpassagen unterhaltsam und selbstironisch. Etwa wenn Volkan Yaman auf einem Fahrrad, gold-glitzernden Rollschuhen oder mit aufgeklebtem grauen Bart in Musikvideos zu sehen ist. Sein großer Durchbruch kam dann 2019 mit dem Song „Roller“: „Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich (brrm)/ Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schrei’n (brrm)/ Reden mir vom Koks und von Messerstecherei’n (brrm)/ Doch sie müssen los, wenn unsre Roller wieder schrei’n (brrm, brrm)“. Zweimal in Folge zeichnete der Deutschen Musikautorenpreis das Lied als „Erfolgreichstes Werk des Jahres aus“.

Und wieder ließ sich Apache 207 danach etwas mehr Zeit – vielmehr musste er sich diese lassen. Denn Konzerte, bei denen er nicht als Unterstützung für andere Musikerinnen und Musiker, sondern „vor seinem eigenen Publikum“ auftrat, waren wegen der Corona-Pandemie erst 2022 möglich. Oft denke er seither: „Davon haben wir geträumt.“ Mit „wir“ meint er seinen Bruder und viele seiner Jugendfreunde. Sie begleiten ihn auf Tour, konzipieren Musikvideos und halten ihn am Boden. Yaman: „Wir haben uns immer gefragt, wie es gelingt, unser Blockleben ein paar Stufen höher zu tragen.“

Auf der Bühne mixt Apache 207 die Genres und zeigt Emotionen

Seit seiner Kindheit im Block – der Gartenstadt von Ludwigshafen – hat sich vieles verändert. Jetzt fährt Volkan Yaman einen Sportwagen mit goldenen Felgen, trägt einen Gürtel von Gucci und wird so doch manchem Rapper-Klischee gerecht. Seine Sonnenbrille will er nie ablegen, sagte er in der Dokumentation: „Die Augen sind das Tor zur Seele und davon will ich nur zeigen, wozu ich bereit bin.“ Wie etwa beim Song „Was weißt du schon“ während seines Auftritts in Mannheim, wenn er singt: „Und manchmal wagen wir den Blick zu den Sternen/ Woll’n auch da hoch, doch wie, wenn alle Wege versperrt sind?/ Folgen falschen Fährten, hoffen, dass sie uns näher bring’n/ Was weißt du schon von meinem Block?“