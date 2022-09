Im Frühjahr nahmen zahlreiche Menschen Geflüchtete aus der Ukraine bei sich auf. Zwei Beispiele, wie es für sie seither weiterging: mal leise – mal tragisch.

25.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Am Freitag sind es sieben Monate: So lange dauert der Krieg in der Ukraine bereits an. Die Menschen, die vor ihm flohen, kamen im Oberallgäu überwiegend bei privaten Gastgebern unter. Etwa 1000 Menschen sind noch immer privat im Landkreis untergebracht. Doch wie geht es ihnen? Wie haben die Ehrenamtlichen die vergangenen Monate erlebt? Zwei sehr gegensätzliche Beispiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.