Singen am Weihnachtsbaum ist für viele ein Graus. Profisängerin Andrea Jörg verrät, wie es diesmal kein Fiasko wird. Getränke-Tipp inklusive.

12.12.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Es dauert nicht mehr lange. Dann kommt er. Der Moment, in dem die ganze Familie um den Tannenbaum steht und irgendeiner mit Sicherheit wieder sagen wird: Zuerst müssen wir aber noch singen. Was dann folgt, ist oft – Hand aufs Herz – ein Graus. Damit es in diesem Jahr nicht ganz so unangenehm wird und vielleicht sogar Spaß macht, gibt die studierte und ausgezeichnete Profi-Sängerin und Gesangslehrerin Andrea Jörg aus Oy-Mittelberg Tipps. Denn zwei Wochen bleiben noch. Zeit zum Üben.