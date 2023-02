Ohne Worte, aber mit verblüffenden Geräuschen: So fesselt eine Truppe aus Berlin das Publikum

Das Theater Strahl aus Berlin zeigt in Kempten ein fesselndes Figuren-Masken-Spiel zum Thema Schule. Gesprochen wird nichts, aber die Geräusche verblüffen.

Man muss nicht viel Text sprechen, um großes Theater zu machen. Manchmal reichen Maskenköpfe und prägnante Geräusche aus, um über eineinhalb Stunden lang zu faszinieren. Das hat das Theater Strahl aus Berlin bei seinem Gastspiel im voll besetzten Theater in Kempten mit dem Masken-Beatbox-Theater geschafft. Das Stück „Klasse Klasse“ über den Mikrokosmos Schule mit ausgefeilten Archetypen vom Streber bis zur abweisenden Diva, vom ewigen Looser bis zum gespenstischen Gruftie, nahmen die gut 500 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert auf.

Drei Schauspieler und zwei Schauspielerinnen kreierten einen Reigen von vielen Figuren. Unter der Regie von Michael Vogel kommt das Konzept quasi aus dem Hause „Familie Flöz“. Das nonverbale Theater mit Masken war bereits bei mehreren Gastspielen in Kempten zu sehen. Regisseur Vogel hat es 1996 mitbegründet. Für und mit dem Ensemble Strahl, das vor allem Theater für junges Publikum macht, entwickelte er die Figuren und baute die Masken.

Daniel Mandolini erzeugt Geräusche - und wie!

Im Unterschied zur Familie Flöz gibt es in diesem Stück eine Geräuschkulisse, die Daniel Mandolini allein mit seinem Mikrofon erzeugt. Man kann es kaum glauben, welche Sounds der Konzertgitarrist nur mit Mund und Rachen macht. Darunter nicht nur verschiedene Arten von Gehgeräuschen oder ein über das Wasser hüpfender Stein. Er kann auch das Kratzen von Kreide an einer Tafel und – besonders beeindruckend – das Suchen von Sendern in einem Radio hinreißend imitieren. Nicht ohne Grund ist Daniel Mandolini Europameister, Vizeweltmeister und mehrfacher Deutscher Meister im Beatboxen. Die effektvollen Geräusche ziehen die Zuschauer noch intensiver in die Welt der Schüler hinein, die das Theater Strahl nach Recherchen ungeschminkt und in seiner knallharten Realität vorführt. Es zeigt nicht nur Rivalität und Mobbing unter den Schülern. Auch Lehrer, die Schüler unterdrücken und begrapschen, sind ein Thema.

Ein Abend voller Poesie und Humor

Obwohl die Masken unbeweglich sind, scheinen sie doch jede kleinste Gefühlsregung einzufangen. Dieses Ensemble ist der Familie Flöz ebenbürtig und schaffte es durch Gesten, Handbewegungen und Körperarbeit Emotionen zu vermitteln. Ein Abend voller Poesie und Humor, der für das sechsköpfige Ensemble mit großem Jubel endete.