Die Burghalde wird zum Open-Air-Kino - das ist das Programm 2022

Wenn sich Eberhofer, Dumbledore und James Bond treffen: Auch heute findet das Open Air Kino 2022 an der Burghalde Kempten statt. Das Programm im Freilicht-Kino.

01.08.2022 | Stand: 07:56 Uhr

Auch dieses Jahr finden open air wieder die Kemptener Filmnächte auf der Burghalde Kempten statt. Vom 29.7.2022 bis zum 7.8.2022 gibt es im Freilicht-Kino internationale und nationale Filme zu sehen. Den Auftakt im Programm machte die Verfilmung des 10. Romans der Eberhofer-Reihe. Und das läuft heute:

Programm der Kemptener Filmnächte 2022 auf der Burghalde

Das Open Air Kino in Kempten hat 2022 folgende Filme im Programm (Start: 21 Uhr jeweils):

Guglhupfgeschwader

29. Juli 04. August 05. August 06. August



Guglhupfgeschwader ist der 8.Film der Krimi-Reihe rund um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer (gespielt von Sebastian Bezzel). Dieser feiert sein 10. Dienstjubiläum, aber Geldeintreiber der Mafia zerschießen die frischen Guglhupfe der Oma.

Keine Zeit zu sterben 30. Juli



Daniel Craig spielt ein letztes Mal den charmanten Agenten der britischen Krone. Bond hat nicht nur mit einem tödlichen Designer-Virus zu kämpfen, sondern auch mit seiner Gefühlswelt. Der Titelsong No Time to Die wird von Billie Eilish gesungen.

Wunderschön 31. Juli



Lesen Sie auch

Open-Air-Kino Open-Air-Kino in Kempten: Kult-Polizist auf der Burghalde

In diesem Episodenfilm, werden fünf unterschiedlich alte Frauen begleitet. Dabei kämpfen die Protagonistinnen (u.a. dargestellt von Karoline Herfurth) mit ihrem Selbstbild und den eigenen Ansprüchen anderer und sich selbst. Wunderschön gewann den Deutschen Filmpreis 2022 für die Beste Filmmusik (Annette Focks).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 01. August



Der 28. Film des MCU ist eine Fortsetzung von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), bezieht aber auch die Serie WandaVision ein. Sam Raimi als Regisseur (Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire) schafft mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness den ersten Horrorfilm des Franchises.

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 02. August



1970 in den Vereinigten Staaten: Gru will sich den "Fiesen 6" anschließen und bekommt dabei Hilfe der kleinen gelben einäugigen Minions. Nach einem Coup wird Gru allerdings von den Schurken gejagt und findet unerwartete Hilfe durch deren ehemaligen Anführer.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse 03. August



Wenig Phantastische Tierwesen, dafür viel Dumbledore (Jude Law). Grindelwald (Mads Mikkelsen) führt Krieg gegen die Muggel. Rund um Newt Scamander (Eddie Redmayne) bildet sich eine Allianz gegen den ersten großen Bösewicht des Franchise aus der Feder von J.K. Rowling.

Jujutsu Kaisen 0 07. August



Japanische Folklore trifft auf Trauerbewältigung und ein Kampf um Shinjuku und Kyoto entbrennt. Der Film vom Studio MAPPA ist ein Prequel des Anime Jujutsu Kaisen.

Ein Renner auch in Kempten: Die neue Eberhofer-Verfilmung "Kaiserschmarrndrama" (nach einem Roman von Rita Falk). Hier versucht Susi (Lisa Maria Potthoff) versucht ihren Franz (Sebastian Bezzel) auf andere Gedanken zu bringen. Bild: Constantin

Tickets für die Kemptener Filmnächte 2022

Die Tickets für die Filme können bereits gekauft werden. Dabei kostet jedes Einzelticket 9,90 Euro. Für Keine Zeit zu sterben und Jujutsu Kaisen 0 erinnert der Veranstalter auch an die FSK-Freigabe beim Kauf.

Anfahrt zur Burghalde

Wer mit dem Auto kommt, kann im Parkhaus Altstadt (Burgstraße) parken, wer mit dem Zug von außerhalb Kemptens kommt, hat dann ca. dreißig Minuten Fußweg vor sich.