Alle wichtigen Infos zum Konzert von Mark Forster in Buchenberg

Auch an diesem Wochenende wird es in Buchenberg wieder musikalisch. Alles zu dem Open Air Konzert von Mark Forster erfahren Sie hier.

10.08.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Am Wochenende finden in der Allgäu Concerts Arena in Buchenberg wieder Konzerte statt. Neben Fanta 4 kommt auch Mark Forster ins schöne Allgäu. Alle wichtigen Informationen zum Konzert lesen Sie hier.

Zeitplan Konzert Mark Forster am Sonntag, den 14. August

17.30 Einlass

19.30 bis 20 Uhr Fidi (Support)

20 bis 22Uhr Mark Forster

Adresse

Die Allgäu Concerts Arena liegt im Campimontweg 8 in 87474 Buchenberg.

Parken

Parkplätze befinden sich neben dem Einlass zum Gelände im Campimontweg 8 in Buchenberg. Die Parkplatz Gebühr beträgt 5 Euro.

Allgäu Shuttle

Die Anmeldung für das Allgäu-Shuttle ist leider nicht mehr möglich.

Mit dem Allgäu Shuttle haben Besucher des Konzerts die Möglichkeit, kostenlos von sämtlichen umliegenden Städten und Ortschaften und auch vom Hauptbahnhof in Kempten die Allgäu Concerts Arena zu erreichen. Die Rückfahrt erfolgt bis 20 Minuten nach Konzertende an der Haltestelle Buchenberg Allgäu Concerts Arena und fährt die gleichen Strecken wieder zurück. Es jedoch notwendig sich bis drei Wochen vor dem Konzert für einen Shuttle Service anzumelden. (Lesen Sie auch: Fanta 4 und Mark Forster: Weg frei für Buchenberger Open-Air-Konzerte 2022)

Linie 1

17.00 Uhr Oberstdorf Bahnhof

17.20 Uhr Sonthofen Bahnhof

17.30 Uhr Immenstadt Bahnhof

17.50 Uhr Waltenhofen Bahnhof

18.10 Uhr Buchenberg Allgäu Concert Arena

Linie 2

16.30 Uhr Leutkirch Bahnhof

16.55 Uhr Wangen Bahnhof

17.25 Uhr Isny Bahnhof

17.45 Uhr Weitnau Bahnhof

18.00 Uhr Buchenberg Allgäu Concert Arena

Linie 3

16.30 Uhr Memmingen Bahnhof

16.50 Uhr Bad Grönenbach Bahnhof

17.05 Uhr Dietmannsried Bahnhof

17.20 Uhr Altusried Bahnhof

17.35 Uhr Wiggensbach Kapitel

17.55 Uhr Buchenberg Allgäu Concert Arena

Linie 4

16.30 Uhr Kaufbeuren Bahnhof

16.55 Uhr Marktoberdorf Bahnhof

17.15 Uhr Unterthingau Edeka

17.30 Uhr Wildpoldsried Nah & Frisch

18.00 Uhr Buchenberg Allgäu Concert Arena

Linie 5

16.15 Uhr Füssen Bahnhof

16.45 Uhr Pfronten Ried Bahnhof

17.00 Uhr Nesselwang Bahnhof

17.15 Uhr Oy-Mittelberg Bahnhof

17.35 Uhr Durach Feneberg

17.45 Uhr Kempten Forum Allgäu (Bushaltestellen)

18.00 Uhr Buchenberg Allgäu Concert Arena

