Orgel-Schüler sind gesucht. Wer es wagt, wird reich belohnt

26.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Orgelspielen zu erlernen ist ein bisschen gegen den Zeitgeist“, sagt Kirchenmusiker Benedikt Bonelli. „In meiner Jugend war das noch nicht so, aber heutzutage gehört für die Jugendlichen schon Mut dazu, sich als wahrscheinlich Einziger in einer Schulklasse an so ein Instrument zu setzen.“ Alle jene, die den Mut dazu finden, nehmen bei Bonelli und seinen Kollegen in Kempten Unterricht am mächtigsten aller Instrumente. An den Orgeltischen in den Kirchen beider Konfessionen sitzen aber nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch Menschen mittleren Alters und Rentner.

Einige greifen in der Mitte ihres Lebens das Orgelspiel wieder auf. Sie nutzen die Möglichkeit, Unterrichtsstunden zu nehmen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Andere steigen sogar neu ein, um sich einen Traum zu erfüllen. Wenn das Instrument die Menschen einmal gepackt hat, dann lässt es sie so schnell nicht mehr los.

Kirchenmusiker Benedikt Bonelli unterrichtet Hannah Wölfle (18) an der Orgel in St. Lorenz. Bild: Harald Holstein

Eine von Bonellis Schülerinnen ist Hannah Wölfle aus Thalkirchdorf. Die 18-Jährige zog für ihre Ausbildung an der MTA-Schule nach Kempten und nimmt seit September Unterricht in der Basilika. Wenn sie selbständig üben möchte, kann sie das in der Krypta tun.

Hannah Wölfle möchte später nebenberuflich als Organistin tätig sein

In der dritten Klasse fing Hannah mit Klavier an. Weil im Dorf Organistenmangel herrscht, bot ihr Chorleiterin Maria Weizenegger aus Oberstaufen vor drei Jahren an, Orgelunterricht zu geben. „Das hat mir sehr gefallen und ich habe beschlossen weiterzumachen.“ Wölfle möchte später nebenberuflich als Organistin tätig werden. Sie kann beim Förderprogramm der Diözese Augsburg teilnehmen, bei dem sie nur ein Drittel der Unterrichtskosten selbst zahlt.

„Die Orgel hat viele Superlative. Ich finde, man wird reich belohnt von diesem Instrument“, sagt Bonelli. Da ist allein die imponierende Größe, die es allerdings notwendig macht, dass man zum Üben immer in die Kirche kommt. Die Orgel hat den größten Tonumfang unter allen Instrumenten, und man kann sie mit Händen und Füßen bedienen. Die Register bieten zusätzliche Klangvielfalt.

Der älteste „Schüler“ ist 72 Jahre alt

Seit 2017 gehören Orgelbau und Orgelmusik zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. 2021 war die Orgel das Instrument des Jahres. Das verschafft ihr mehr Aufmerksamkeit, poliert ihr Image auf. Und das ist gut so, denn der Nachwuchs fehlt. „Schüler werden gebraucht und geschätzt“, sagt Benedikt Bonelli.

Zur Zeit hat er fünf junge Schüler und Schülerinnen, von denen einige auch schon mal einen Gottesdienst musikalisch begleiten dürfen. Viele seiner Schützlinge kommen aus dem Umland, aus Oberstaufen, Günzach, Martinszell oder Wengen. Anfangs gibt Bonelli auch Stunden vor Ort. Dann weiß er, an welchen Orgeln in den Gemeinden seine Schüler außerhalb des wöchentlichen Unterrichts selbstständig üben.

Auch Frank Müller von der Kemptener St.-Mang-Kirche hat festgestellt: „Der Bedarf an Organisten ist größer, als ich Schüler habe.“ Der Kirchenmusikdirektor unterrichtet sieben Schülerinnen und Schüler; die jüngste ist 14 Jahre alt, der älteste 72. Der ehemalige Bauingenieur Bruno Fischle etwa spielt seit 30 Jahren und verspricht sich von Müller neue Impulse.

Frank Müller passt seine Herangehensweise flexibel dem Alter und dem Leistungsstand seiner Schüler an. Es gehe nicht ums Niveau, sagt er. „Man muss herausbekommen, wie jemand am besten motiviert werden kann.“

An Motivation fehlt es seiner Schülerin Felizitas Brunner nicht. Die 26-jährige Musikpädagogin blickte früher neidvoll auf ihren Bruder, der bei Müller Orgelunterricht genoss. „Das Instrument wollte ich auch lernen“, sagt sie. Seit einem Jahr kommt sie neben ihrer Arbeit als Grundschullehrerin in Wiggensbach einmal die Woche zur Unterrichtsstunde.

Sie kann Klavierspielen, dennoch falle ihr das Notenlesen schwer, denn sie muss an der Orgel nicht zwei, sondern sogar drei Zeilen gleichzeitig im Blick haben – es gibt ja noch das Pedal für die Basstöne. „Klavierspiel ist Voraussetzung für den Unterricht bei mir“, sagt Frank Müller. „Dann kommt man schneller voran.“

Heidi Klare hat erst mit 40 Jahren das Klavierspiel begonnen

Fast alle, die sich für das Orgelspiel bei den Kirchenmusikern melden, erfüllen diese Voraussetzung. Das bestätigt auch Volker Zapp, der in St. Hedwig zur Zeit zwei Schülerinnen über 60 Jahre hat. Heidi Klare aus Lenzfried hat erst mit 40 Jahren mit dem Klavierspiel angefangen, dann wechselte sie noch einmal das Instrument. „Es war schon immer mein Traum, Kirchenorgel zu spielen“, sagt die 63-Jährige. „Ich durfte bei der Diözese in Augsburg vorspielen und bin vor sieben Jahren ins Förderprogramm gekommen.“

Heidi Klare (63) nimmt Orgelunterricht an der rein elektrischen Orgel ohne Pfeiffen bei Volker Zapp in St. Hedwig. Bild: Harald Holstein

Auch nach dessen Ende nimmt sie weiter Unterricht, denn man könne sich ja immer verbessern. „Das Üben in der Kirche ist für mich meditativ und sehr erfüllend“, sagt Klare, die Vorabendmessen in Leubas, Ursulasried und Dietmannsried musikalisch begleitet.

Auch Volker Zapp kennt den Organistennotstand und ist froh, dass es Menschen wie Heidi Klare gibt, die sich leidenschaftlich für die Orgel begeistern und in kleineren Gemeinden den Gottesdienst begleiten.