Ortsgestaltung in Durach - „Warum wird ein Grüngürtel zugebaut?“

In Durach soll auf einer grünen Oase ein Pumptrack entstehen, Tennisplätze sollen dorthin verlegt werden. Bei Anwohnern wirft das kritische Fragen auf.

31.07.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Es gehe ihnen um die „Dimensionierung der Ortsgestaltung“. Darum, „dass Steuergelder verschwendet werden.“ Auch darum, dass ein Grüngürtel mitten in Durach ohne Not verbaut werden soll. Zu den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die das derzeit in Durach umtreibt, gehören Christoph Furch, Rudolf Rieder, Peter Fuchs, Matthias Engl und Markus Bittner. Das Vorhaben, das sie beschäftigt: Die geplante Verlegung der Tennisplätze, die Platz machen sollen für das neue Kinderhaus St. Theresia, an den Bäuerlinger Weg und der vorgesehene Pumptrack dort. Die Maßnahmen sind am Montag, 2. August, Thema im Gemeinderat Durach. Dort, erklärt Bürgermeister Gerhard Hock auf Anfrage, gehe es dann um genaue Planungen.