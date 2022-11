Seit 2019 planen Bürger in Petersthal und Seltmans/Sibratshofen ein Wärmenetze. Der Gas- und Ölpreis gibt ihnen recht – doch die Turbulenzen spüren auch sie.

06.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Sie bestehen aus Bürgern und nehmen die Energiewende vor Ort selbst in die Hand: Die Ortswärme-Projekte in Petersthal und Seltmans-Sibratshofen. In beiden Dörfern haben Bürger bereits viel ehrenamtliche Zeit in Planung und Umsetzung gesteckt. Wie derzeit bei vielen Bauprojekten lief auch dort nicht immer alles wie geplant. Ein Zwischenstand.

