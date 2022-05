Päckchen packen, aber effizient - Kemptener Studierende entwickeln Verpackungstechnik in nur zwei Tagen

Auf Zeit sollen Studierende der Hochschule Kempten Zeit ein Problem aus der Industrie lösen. Sie entwickeln Roboter – und stellen ihr Ergebnis einem Unternehmen vor.

Schwere Hanteln in einem Paket mit zerbrechlichen Gläsern. Ein Kunde, der sich eine Tüte Chips und eine große Packung Nudeln im Online-Handel nach Hause bestellt. „Solche Sammelbestellungen werden in der Realität noch von Hand verpackt und sind selten wirklich effizient und nachhaltig“, sagt Prof. Dirk Jacob von der Hochschule Kempten.

Oft seien die Pakete zu groß und deshalb mit viel Füllmaterial gestopft. Für diese und weitere Probleme wollen zehn Studierende beim sogenannten „Packaging Valley Makeathon“ Lösungsansätze aufzeigen – an zwei Tagen entwickeln sie eine Anlage, mit der Roboter Bestellungen platzsparend in Pakete bringen sollen.

Am Dienstagmorgen kam die Gruppe das erste Mal zusammen. Studierende aus verschiedenen Studiengängen wie Mechatronik oder Informatik gehören zum Team, alle aus unterschiedlichen Semestern. „Jeder bringt seine Kompetenzen mit, aber wir können auch viel Neues ausprobieren und aus anderen Fachbereichen lernen“, sagt Johannes Kruckow, der im vierten Semester Robotik studiert. Ihre Aufgabe haben die Studierenden von Syntegon, einem Anbieter für Verpackungstechnik aus der Nähe von Stuttgart, bekommen. Robotik-Masterstudent Adrian Trapp sagt: „Es wäre natürlich schön, wenn unsere Ideen und Ergebnisse nicht in der Schublade verschwinden, sondern vom Unternehmen weiterentwickelt werden.“

In erster Linie gehe es beim „Makeathon“ aber um den Spaß, die Herausforderung und das gemeinsame Tüfteln. Eine Hürde sei beispielsweise die Empfindlichkeit der bestellten Produkte beim Verpacken mit Robotern, sagt Kruckow: „Damit alles sicher und ohne Beschädigung beim Kunden ankommt, vermessen wir die Produkte digital. So wissen die Roboter, wie sie welches Produkt anfassen und in die Verpackung legen müssen.“

2019 nahmen Kemptener Studenten bei "Makeathon" auf Gran Canaria teil

Schon mehrmals haben Studierende der Hochschule Kempten an einem solchen Wettbewerb teilgenommen. 2019 entwickelte die Allgäuer Gruppe beim „Smart-Green-Island-Makeathon“ auf Gran Canaria beispielsweise eine automatische Müllsortierung. Auch dieses Jahr will ein Team aus Kempten sein Können wieder auf der spanischen Insel zeigen. Das Prinzip ist immer dasselbe: Innerhalb kurzer Zeit sollen Studierende von der Aufgabenstellung zu einem ersten Prototypen kommen. Prof. Jacob sagt: „So frei an einer Problematik aus der Realität zu arbeiten, ist für die Studierenden eine tolle Chance. Außerdem können sie ihr Wissen aus den Vorlesungen und Praktika so gezielt anwenden.“

Roboter aus Kempten: Idee soll auch Weg in die Industrie finden

Am Dienstagnachmittag – wenige Stunden nachdem sie ihre Aufgabe bekommen haben – stehen die Studierenden bereits vor einer Anlage aus Robotern, Computern und anderer Technik. Einer der Greifarme hebt einen Schokoriegel an. In Gruppen aufgeteilt widmet sich die Gruppe Programmierung, Elektronik, 3D-Modellierung oder der Mechanik ihrer Anlage.

Am Ende präsentieren die Studierenden ihren Prototyp nach zwei Tagen intensiven Tüftelns einem Vertreter von Syntegon. Auch die Firma wolle bei dem Projekt etwas lernen. Student Kruckow sagt: „Seine Ideen verständlich vorstellen zu können, gehört ebenso zur Wissenschaft dazu.“