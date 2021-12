Papierkrippen aus früheren Zeiten in Altusried entdecken

Kreisheimatpflegerin Ingrid Müller hat einen besonderen Krippenweg in den Schaufenstern in Altusried zusammengestellt.

22.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Eine Besonderheit hat die Gemeinde Altusried über den Jahreswechsel zu bieten: einen Papierkrippen-Weg. Die Privatinitiative ist der langjährigen Kreisheimatpflegerin und Dorfmuseumsbetreiberin im Glögglerhaus, Ingrid Müller, zu verdanken. Ab Heiligabend, 24. Dezember, sind in den Geschäften im Ortskern von Altusried alte und neuere, große und kleine Papierkrippen ausgestellt.

Alle Exemplare stammen aus der Privat-Sammlung von Ingrid Müller. „Krippen aus Papier sind vermutlich nicht so wertvoll wie Krippen aus anderen Materialien, trotzdem haben sie ihren ganz besonderen Reiz“, sagt sie. Es seien vor allem die Zeitungs- und Zeitschriften-Verlage gewesen, welche Anfang des vergangenen Jahrhunderts Ausschneidebögen mit Krippenfiguren herausbrachten. „Zur Freude der Kinder gab es somit die Möglichkeit, sich eine eigene Krippe zu basteln.“ (Lesen Sie auch: Altusried plant ein Hackschnitzel-Heizwerk für den Kernort)

Papierkrippen-Weg Altusried: Tradition geht bis ins 16. Jahrhundert zurück

Ingrid Müller, die geschichtlich in vielen Bereichen sehr interessiert und engagiert ist, betont, dass die Tradition der Papierkrippen viel weiter zurückgeht. In Böhmen und Mähren (Tschechien) gab es schon seit dem 16. Jahrhundert Papierkrippen. Auf Pappe oder Papier wurden Darstellungen zum Weihnachtsgeschehen gemalt und ausgeschnitten. „Von Krippenbögen wissen wir auch im 17. Jahrhundert in Augsburg. Besonders beliebt waren die sogenannten Guckkastenkrippen. Die wie eine Theaterkulisse aufgebaute Krippe konnte von Ort zu Ort getragen werden“, erzählt Müller.

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts seien auch die sogenannten Falt- oder Klappkrippen in Umlauf gekommen. Wegen des nicht besonders haltbaren Materials seien viele Papierkrippen kaputtgegangen oder wurden als wertlos entsorgt. Doch es gebe Verlage, die Krippenausschneidebögen wieder anbieten. Einen schriftlichen Wegweiser zu den einzelnen Schaufenstern findet Interessierte in der Altusrieder Pfarrkirche bei der dortigen Krippe.

Der Papierkrippen-Weg ist bis zum Dreikönigstag, 6. Januar, in Altusried zu sehen.

Lesen Sie auch

Diese schrägen Weihnachtsbräuche gibt es in anderen Ländern

(Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten an den Feiertagen in Kempten und im Oberallgäu)