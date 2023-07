Hier können Festwochen-Besucher ihre Autos und Räder parken

Wo können Autofahrer und Radfahrer bei der Allgäuer Festwoche in Kempten parken? Gibt es 2023 wieder Park & Ride mit Shuttlebussen? Das ist bislang bekannt.

13.07.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Parken in Kempten: Einen freien Parkplatz in der Nähe der Allgäuer Festwoche 2023 in der Innenstadt zu finden, ist nicht immer einfach. Viele Besucherinnen und Besucher kommen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Hier in der Nähe des Festwochen-Geländes am Stadtpark in Kempten gibt es Parkplätze und Parkhäuser - ein Überblick.

Steckbrief: Die Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten

Name: Allgäuer Festwoche in Kempten

Adresse für Navi: Am Stadtpark, 87435 Kempten

Termin: 12. bis 20.8.2023

Besonderheit: Größte Wirtschaftsmesse im Allgäu

Wie komme ich zur Allgäuer Festwoche in Kempten?

Wer mit dem Auto anreist, gibt in sein Navigationsgerät einfach die Adresse Am Stadtpark in Kempten ein. In die Kemptener Innenstadt gelangen Autofahrer über den Schumacherring, Heussring oder Adenauerring. Von dort aus ist das Zentrum ausgeschildert.

Wo kann ich bei der Allgäuer Festwoche in Kempten parken?

In Kempten gibt es jede Menge Parkplätze auch rund um das Festwochen-Gelände am Stadtpark. Der Parkplatz am Königsplatz ist allerdings während der Allgäuer Festwoche gesperrt - dort stehen das Festzelt, das Sicherheitszentrum, die Halle 1 bis 4 und Fahrgeschäfte. Die Tiefgarage mit 400 Stellplätzen, 13 Behinderten-Parkplätzen und 24 Frauen-Parkplätzen ist dagegen geöffnet.

In direkter Nähe zum Festwochen-Gelände befinden sich diese Parkhäuser und Parkplätze:

Königsplatz-Tiefgarage (400 Stellplätze, 13 Behinderten-Parkplätze und 24 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon +49831-15735)

(400 Stellplätze, 13 Behinderten-Parkplätze und 24 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon +49831-15735) Altstadt-Parkhaus an der Burgstraße 20 (122 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870)

an der Burgstraße 20 (122 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870) Parkplätze am Pfeilergraben (130 Stellplätze)

(130 Stellplätze) Parkplätze am Hildegardplatz (150 Stellplätze, Kurzparken, Mittwoch und Samstag Wochenmarkt, erst ab 14 Uhr)

(150 Stellplätze, Kurzparken, Mittwoch und Samstag Wochenmarkt, erst ab 14 Uhr) Parkplätze am Marstall/Museum an der Herrenstraße 7 (40 Stellplätze, Kurzparken)

an der Herrenstraße 7 (40 Stellplätze, Kurzparken) Parkplätze an der Rottachstraße-West (80 Stellplätze, Dauerparken)

(80 Stellplätze, Dauerparken) Parkplätze an der Rottachstraße-Ost (370 Stellplätze, Dauerparken)

(370 Stellplätze, Dauerparken) Parkplätze am Illerdamm (480 Stellplätze, Dauerparken)

(480 Stellplätze, Dauerparken) Laetita-Parkhaus am Freudenberg Ecke Freudental (265 Parkplätze davon 3 und Behinderten-Parkplätze und 48 Tages-Parkplätze)

am Freudenberg Ecke Freudental (265 Parkplätze davon 3 und Behinderten-Parkplätze und 48 Tages-Parkplätze) P3-Tiefgarage an der Kronenstraße bei Galeria Kaufhof (170 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 9 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-25340)

bei Galeria Kaufhof (170 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 9 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-25340) P4-Parkhaus am Rathaus an der Kronenstraße 18 (483 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870)

an der Kronenstraße 18 (483 Parkplätze davon 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870) P7-Parkhaus bei Sport Reischmann an der Beethovenstraße (180 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze)

bei Sport Reischmann an der Beethovenstraße (180 Parkplätze, 2 Behinderten-Parkplätze und 22 Frauen-Parkplätze) P9-Parkhaus Colosseum an der Hirnbeinstraße 7 (361 Parkplätze davon 4 Behinderten-Parkplätze und 10 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870)

an der Hirnbeinstraße 7 (361 Parkplätze davon 4 Behinderten-Parkplätze und 10 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-252870) P10-Parkhaus am Forum Allgäu an der Albert-Ott-Straße (1070 Parkplätze davon 34 Behinderten-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-697390)

an der Albert-Ott-Straße (1070 Parkplätze davon 34 Behinderten-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-697390) P11-Tiefgarage an der Scheibenstraße (100 Parkplätze und 6 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-9258570)

(100 Parkplätze und 6 Frauen-Parkplätze, Info-Telefon: +49831-9258570) P19-Parkhaus Allgäu-Center (96 Kurzparkplätze und 18 Dauerparkplätze)

Außerdem können Besucher ihre Autos auf einem der öffentlichen Parkplätzen in den Innenstadt abstellen. Erfahrungsgemäß sind diese während der Festwoche aber sehr beliebt. Weitere Informationen zum Thema Parken in Kempten finden Sie hier.

Gibt es Parkplätze für Fahrräder bei der Allgäuer Festwoche?

Ja: Der Fahrradparkplatz befindet sich in der Straße Auf'm Plätzle gegenüber des Lyzeums an der Zentralen Umsteigestelle (ZUM) in Kempten. Etwas weiter entfernt steht zudem die Bike-Box an der Grabengasse 3 nahe des Pfeilergrabens mit 13 überdachten Fahrradbügeln, 14 abschließbaren Radboxen und 19 abschließbaren Schließflächern.

Die Bike-Box an der Grabengasse in Kempten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Eine kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeit für Taschen und Rucksäcke gibt es darüber hinaus in den Sparkassen-Arkaden.

Park & Ride in Kempten: Wie komme ich mit dem Shuttlebus zur Festwoche?

Im Rahmen der Allgäuer Festwoche gab es 2022 kein ausgeschildertes "Park & Ride" wie in früheren Jahren. Der Grund: Damals floss ein Teil des Festwochen-Eintritts in das "Park & Ride" mit Shuttlebussen, um die Kosten für dieses Angebot der Kemptener Verkehrsbetriebe zu decken. 2022 kostete der Eintritt aber nichts - als Folge der Corona-Pandemie. Darum wurde dieses Angebot gestrichen.

2023 kostet die Allgäuer Festwoche allerdings wieder Eintritt. Ob es wieder das "Park & Ride" mit Shuttlebussen geben wird, steht noch nicht fest.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Festwoche - und wieder zurück?

Besucherinnen und Besucher können zur Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten mit Bus und Bahn fahren. Statt der Nachtbusse stellt die Stadt eine neue Lösung für Nachtschwärmer vor.

Die Allgäuer Festwoche auf einen Blick

Aktuelles zu Programm, Eintritt, Aussteller und Adressen zur Tisch-Reservierung bei der Allgäuer Festwoche finden Sie hier in unserer Übersicht. Welche Neuerungen es 2023 bei der Festwoche gibt, erfahren Sie hier.