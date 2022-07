Parken in Kempten - diese Parkmöglichkeiten gibt es

Besonders bei großen Veranstaltungen wie der Festwoche, kommen immer wieder Fragen auf, wo man am besten in Kempten parken kann. Eine Übersicht.

27.07.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Wo gibt es in Kempten die besten Parkplätze? Wo kann man kostenlos Parken? Wo kann man bei Festwoche, Stadtfest und Wochenmarkt in Kempten am besten parken?

Parkhäuser in der Innenstadt von Kempten

Parkhaus am Rathaus/Kronenstraß e - Kronenstraße 16 (24 Stunden geöffnet)

e - Kronenstraße 16 (24 Stunden geöffnet) Parkhaus Forum Allgäu (Montag bis Samstag 07.45 bis 21.30 Uhr)

(Montag bis Samstag 07.45 bis 21.30 Uhr) Parkhaus Marstall - Herrenstraße 7 (24 Stunden geöffnet)

- Herrenstraße 7 (24 Stunden geöffnet) Parkhaus Colosseum - Hirnbeinstraße 7 (24 Stunden geöffnet)

- Hirnbeinstraße 7 (24 Stunden geöffnet) Parkhaus Altstadt - Burgstraße 20 (24 Stunden geöffnet)

- Burgstraße 20 (24 Stunden geöffnet) Parkhaus Reischmann - Kellerstraße (Montag bis Samstag 7 bis 19 Uhr, letzte Ausfahrt 20.30 Uhr)

- Kellerstraße (Montag bis Samstag 7 bis 19 Uhr, letzte Ausfahrt 20.30 Uhr) Parkhaus Königsplatz - Am Königsplatz 3 (Montag bis Freitag 7.30 bis 22.30 Uhr, Samstag 7.30 bis 19 Uhr)

- Am Königsplatz 3 (Montag bis Freitag 7.30 bis 22.30 Uhr, Samstag 7.30 bis 19 Uhr) Tiefgarage der Sparkasse - Friedensplatz (Montag bis Freitag 7 bis 22 Uhr, Samstag 7.30 bis 19 Uhr)

- Friedensplatz (Montag bis Freitag 7 bis 22 Uhr, Samstag 7.30 bis 19 Uhr) Parkhaus Galeria Kaufhof - In der Heidengässele 14-9 (Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr)

In der Heidengässele 14-9 (Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr) Parkhaus Freudental - Freudental 37 (Montag bis Samstag 7 bis 20.30 Uhr)

Parkplätze in der Innenstadt von Kempten

Parkplatz Allgäuhalle - Kotterner Straße 40A

Parkplatz Rathausplatz 8

Parkplatz St.-Mag-Platz 1

Park + Platz - Scheibenstraße 4

P13 - Hildegardplatz 13

Parkplatz Pfeilergraben 14

Parkplatz Eberhardstraße 2

Parken in Kempten am Bahnhof

Am Kemptener Bahnhof kann man verhältnismäßig günstig parken. Eine Stunde kostet 1.20 Euro, 1 Tag 2.50 Euro und eine Woche 12.50 Euro.

DB BahnPark Parkplatz Rückseite - Eicher Straße

P2 Parkplatz Vorderseite - Bahnhofplatz 3

Parken außerhalb der Innenstadt Kempten

Parkhaus Am Klinikum - Robert-Weixler-Straße (24 Stunden geöffnet)

Robert-Weixler-Straße (24 Stunden geöffnet) Parkplatz Sandstraße 7

Kostenlos Parken in Kempten

Der Großteil der Parkplätze in Kempten ist kostenpflichtig. In Nebenstraßen und Wohngebieten können vereinzelnd kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen. Allerdings ist in vielen Teilen der Stadt lediglich "Bewohnerparken". Im Aybühlweg ist es hingegen möglich kostenlos zu parken.

Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

