Ärger um "Kieslandschaft": Parkplatz in Albris wird anders erweitert als geplant

Einige Mitglieder des Gemeinderats Buchenberg sind unzufrieden mit dem provisorischen Parkplatz der Freien Schule Albris. Der war ursprünglich anders geplant.

15.10.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Der provisorische Parkplatz für die Freie Schule Albris war am Mittwochabend das dominierende Thema während der Buchenberger Gemeinderatssitzung. Die Parkfläche befindet sich von Rothkreuz aus kommend am Ortseingang und soll demnächst erweitert werden. Jedoch anders als ursprünglich geplant, was einigen Ratsmitgliedern gar nicht gefiel.

Zwei gegenüberliegende Reihen mit 18 beziehungsweise 20 Parkplätzen sollen für Lehrkräfte und Schüler entstehen. „Wozu ist so ein riesiger Parkplatz nötig?“, warf Antje Piekenbrock (Grüne) ein. An anderen Schulen würden die Lehrkräfte doch mit deutlich kleineren Flächen auskommen. Bürgermeister Toni Barth ( CSU) erklärte, dass auch viele ältere Schüler den Parkplatz mit dem Auto ansteuern würden. Ratsmitglied Anja Wendel (Grüne) ergänzte, dass der Parkplatz zudem bei außerschulischen Veranstaltungen viel genutzt werde. (Lesen Sie auch: Darum werden alternative Schulen in Kempten und Umgebung immer beliebter)

Übergang vom Parkplatz zur Schule noch nicht geklärt

Doch was ist mit dem Übergang zur Schule? Laut Piekenbrock müsse das noch dringend geklärt werden. Andreas Horner (CSU) stört vor allem das Erscheinungsbild des Parkplatzes: „Das ist eine Kieslandschaft und schaut gruselig aus“, sagte er. Auf dem ursprünglichen Bauplan sei viel mehr Begrünung eingezeichnet gewesen, diese fehle beim Provisorium. Weniger problematisch sieht Willi Oberhofer (CSU) das Projekt: „Wenn da nicht provisorisch draufstehen würde, würde uns das doch gar nicht stören.“

Wie lange bleibt der provisorische Parkplatz?

Horner brachte daraufhin den Vorschlag, das Provisorium temporär mit einer Frist zu belegen. „Das wird vermutlich nicht durchsetzbar sein. Wir werden aber sicherheitshalber nochmal nachfassen“, sagte Bürgermeister Toni Barth. Er gehe davon aus, dass der Parkplatz in dieser Form nur wenige Jahre bestehen bleibt. Diese Lösung schien für die Ratsmitglieder trotz der Gegenargumente dann doch akzeptabel zu sein. Denn abgezogen der zwei nicht anwesenden Mitglieder stimmten alle einstimmig dafür.

