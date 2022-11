Stürzte 22-Jährige vom Dach? Die neuesten Erkenntnisse zum Fall

Nach dem tragischen Unfall nahe des Kemptener Parktheaters, bei dem eine 22-Jährige verletzt wurde, gibt es neue Erkenntnisse.

04.11.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Schock in Kempten: Bei einem Unfall am Kemptener Parktheater ist in der Halloween-Nacht eine 22-Jährige schwer verletzt worden. Wenige Tage später ist klar: Die junge Frau ist nicht, wie zunächst auch von allgaeuer-zeitung.de berichtet, vom Dach eines Nebengebäudes des Clubs gestürzt, sondern von einer Feuertreppe nahe des Raucherbereichs. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Was die weiteren Ermittlungen angeht, herrscht allerdings weiter Unklarheit: Zu den Hintergründen des Sturzes ist laut Polizei nichts bekannt - und das obwohl die junge Frau, die unmittelbar nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wieder ansprechbar ist. Lediglich Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es keine, so der Polizeisprecher. Bereits am Unfallabend und danach wurden zahlreiche Zeuginnen und Zeugen vernommen.

Unfall am Parktheater Kempten an Halloween: Zahlreiche Passanten bekamen den Sturz mit

Den Unfall an dem beliebten Club in der Kemptener Innenstadt hatten etliche Besucher und Passanten mitbekommen. In der Diskothek fand am Montag eine gutbesuchte Halloween-Party statt, vor dem Gebäude warteten zahlreiche Gäste noch auf den Eintritt.

Rund um das Parktheater in Kempten hatte es nach dem Unfall einen Großeinsatz der Rettungskräfte um Feuerwehr, Polizei und Notarzt gegeben. In der Beethovenstraße vor dem Parktheater-Eingangsbereich standen zwei Polizeiwagen mit Blaulicht. In der Linggstraße in Richtung Kemptener Stadtpark versorgten Rettungskräfte und Notarzt die verletzte Frau. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und hatte eine Absperrung errichtet. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.