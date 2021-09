Endlich wieder feiern: Im Parktheater Kempten steigt am Samstag die erste Party

Feiern in Kempten? Im Parktheater ist das ab Samstag wieder möglich. Dann geht nach langer Corona-Pause die erste Party über die Bühne. Getestet wird aber noch.

30.09.2021 | Stand: 15:18 Uhr

Update vom 30. September: Im Parktheater in Kempten startet am Samstag, 2. Oktober, die erste Party nach langer Corona-Pause. Bereits zum 1. Oktober dürfen jegliche Clubs in Bayern wieder öffnen. Allerdings gilt eine verschärfte 3G-Regel. Rein darf nur, wer vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder per PCR-Nachweis negativ auf das Virus getestet ist. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Kontaktdaten erfasst das Parktheater über die Luca-App.

Ansonsten öffnen die Clubs fast wie früher: Es gibt keine Masken- oder Abstandspflicht. Disko-Beschäftigte mit Kundenkontakt wie an der Bar müssen zweimal wöchentlich einen PCR-Test machen.

Ursprüngliche Meldung: Das Testen geht zwar weiter, doch das Feiern in der Disco kehrt zurück. Im Parktheater Kempten hat sich in den vergangenen Tagen einiges getan: Das Testzentrum zog in Richtung Forum um, zugleich wird das Gebäude nach und nach in einen Club zurückverwandelt. Denn: „Es bleibt dabei: Wir werden die Öffnung von Clubs und Diskotheken zum Oktober dann erlauben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Das Team des Clubs freut sich „wie Bolle“, schreibt es auf seiner Instagram-Seite. Weiter heißt es: „Wir haben unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie mitgetragen und von März bis heute getestet.“ (Lesen Sie auch: Ende der Quarantäne-Entschädigung für Ungeimpfte am 1. November - Spahn für einheitliche Linie bei 3G-Regeln auch für Beschäftigte)

Parktheater in Kempten plant Öffnung Anfang Oktober

Das Parktheater plant die Wiederöffnung als Club Anfang Oktober, ein konkretes Datum wird noch bekannt gegeben. Unklar ist bislang, welche Einlassbedingungen an den Diskotheken gelten. Variante Eins: eine 2G-Regel, die nur Geimpften und Genesenen einen Club-Besuch erlaubt. Positiver Nebeneffekt wäre, dass die Maskenpflicht wahrscheinlich wegfallen würde. Variante Zwei: Die 3G-Regel mit Zugang auch für Getestete – die benötigen aber womöglich einen PCR- statt Antigen-Test. (Lesen Sie auch: "Wir sollten hier zu einer gemeinsamen Linie kommen": Spahn für einheitliche Corona-Regeln bei Veranstaltungen)

Lesen Sie auch

Clubbesuche mit verschärfter 3G-Regel Allgäuer Clubs dürfen ab Freitag öffnen: Diese Regeln gelten in Diskotheken

Mehr Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.

Bilderstrecke

So sieht das Kemptener Parktheater als Corona-Schnelltestzentrum aus