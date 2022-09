Starker Einsatz: Passanten halten Handtaschendieb in Kempten

Ein Mann will eine Handtasche klauen, Passanten halten ihn auf. Als die Polizei da ist, kommt es erneut zu Komplikationen - doch nicht durch den Täter.

03.09.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Ein 33-Jähriger hat am Freitagabend versucht, eine 56-jährige Frau, welche auf einer Parkbank im Bereich des Rathausplatzes in Kempten saß, zu bestehlen. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann an die Parkbank, entriss der Dame ihre Handtasche und flüchtete. Passanten, welche dies beobachtet hatten, hielten den Flüchtenden fest und übergaben ihn der Polizei. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Bei der Anzeigenaufnahme zu diesem Fall störte ein hinzugekommener Mann. Nachdem dieser einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, wobei er sich gegen die getroffenen Maßnahmen sperrte. Den 57-jährigen Mann erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.