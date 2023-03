Brüllend-komisch: Pension Schöller im Theaterkästle Altusried

Im Theaterkästle Altusried ist eine brüllend-komische Inszenierung des Komödienklassikers „Pension Schöller“ zu sehen. Regie führt Harald Holstein.

07.03.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Verrückt oder normal? Normal oder verrückt? Wo sind die Grenzen? Und gibt es überhaupt welche? Mit dem Komödienklassiker „Pension Schöller“ des Autorenduos Wilhelm Jacoby und Carl Laufs nehmen die Akteure des TSV Altusried die Besucher im Theaterkästle mit auf eine höchst amüsante Exkursion, um diese Frage zu ergründen und auf humorvolle Weise hineinzutauchen in die Tiefen der menschlichen Psyche.

Die Geschichte selbst ist schnell erzählt: Der reiche Philipp Klapproth aus der brandenburgischen Provinz möchte einmal in Berlin so richtig was erleben. Er bittet seinen dort lebenden Neffen Alfred (Fabian Seibold) ihm einen Besuch in einer Nervenheilanstalt zu vermitteln. In Ermangelung einer solchen schleust ihn Alfred auf Anraten des Kellners Hans (Marcel Rieblinger) jedoch kurzerhand in die Pension Schöller. Klapproth trifft mit seiner Schwester Ida in der Pension ein und wähnt sich fortan unter lauter geisteskranken Menschen.

Barbara Zöllner gibt urkomisch die überkandidelte Schriftstellerin Josephine Zillertal

Da ist die völlig überkandidelte Schriftstellerin Josephine Zillertal, urkomisch dargestellt von Barbara Zöllner. Mit Stift und Block bewaffnet, verfolgt sie penetrant und dauerquasselnd die anderen Gäste. Da ist Professor Bernhardy (Christian Kaps), der Weltreisende, der Großwildjäger, mit seinen haarsträubenden Geschichten und zwei Klapperschlangen als Geschenk.

Zum Brüllen komisch gibt Michael Feneberg Schöllers Mündel Eugen. Er ist ganz und gar der Schauspielerei verfallen, bringt aber kein „L“ über die Lippen und so rezitiert er theatralisch den „Winhenm Tenn“ von „Schinner“. Der frühpensionierte Major a. D. von Mühlen sieht sich lautstark als brillanten, aber leider auch total verkannten Strategen. Dazwischen gestikuliert der überdrehte Pensionsbesitzer Schöller mit seiner zu verkuppelnden Tochter. Und Klapproth selbst? Der von Florian Jungbold in jeder Lage souverän Dargestellte amüsiert sich zunächst köstlich mit den vermeintlich Verrückten. Doch schon bald schlägt das Pendel gnadenlos in die andere Richtung zurück.

"Pension Schöller" im Altusrieder Theaterkästle: eine spritzige Posse - rasant, skurril und saukomisch

Regisseur Harald Holstein bringt eine wunderbar spritzige Posse auf die Bühne. Rasant, skurril und saukomisch. Die Dialoge fliegen, die Pointen und Gags sitzen oft punktgenau. Da ist auch das vergnügte Publikum gefordert. Die Zuschauer müssen schon ganz genau hinhören und -schauen, um sämtliche Feinheiten und Wortspiele aufzunehmen, die beinahe im Sekundentakt daherkommen.

Premierenpublikum im Theaterkästle spendet Szenenapplaus und Bravorufe

Das bestens unterhaltene Premierenpublikum dankt mit Lachstürmen und spontanem Szenenapplaus. Schlussendlich dann lang anhaltender Beifall, etliche Bravorufe und eine Besucherin meinte vergnügt: „Tonn war’s!“

Weitere Vorstellung der „Pension „Schöller“ im Altusrieder Theaterkästle: 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 24., 25. und 26. März. Tickets gibt es im Kartenbüro Altusried, Telefon 08373/922 00.