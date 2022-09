Pilze sammeln im Allgäu - Vorsicht mit den Schmankerln unter Fichten und Tannen

In den Wäldern im Allgäu ist weiter Pilzsaison. Die Johanniter raten allerdings zur Vorsicht. Was im Fall einer Vergiftung zu tun ist.

Noch immer ist Pilzzeit und viele Sammler streifen durch die Wälder. Doch nicht jeder Pilz ist essbar, es gibt auch gefährliche Schwammerls: Der Verzehr giftiger Pilze kann folgenschwer sein. Das betonten die Johanniter in einer Mitteilung. Sie erklären, welche Symptome auf eine Vergiftung hinweisen, was im Verdachtsfall zu tun ist und was die häufigsten Ursachen von Pilzvergiftungen sind.

Nur das essen, was man auch kennt, sei die wichtigste Regel. Ist man sich bei einem Pilz unsicher, sollte man Rat einholen. Viele Pilzratgeber geben einen guten Überblick über die heimischen Pilze und helfen bei der Erkennbarkeit. Auch die Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie können weiterhelfen.

Pilzsaison im Allgäu: Auch bei der Lagerung und der Zubereitung ist Vorsicht geboten

Gefahr lauert ebenso an anderer Stelle: Auch wenn Pilze zu lange aufgehoben, falsch gelagert oder nicht richtig zubereitet wurden, sind Vergiftungen möglich und selbst genießbare Pilze können im rohen Zustand giftig sein. (Lesen Sie auch: Vermeintliche Hilfeschreie stellen sich als Freude über Pilze heraus)

Kommt es trotz aller Vorsicht zu einer Verwechslung und damit zu Gesundheitsbeschwerden, sei rasches Handeln geboten, sagen die Johanniter. Bereits geringste Mengen von Pilzgift könnten schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen. „Typische Symptome, die auch erst Stunden oder Tage nach der Mahlzeit auftreten können, sind Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüche oder eine Gelbfärbung der Haut“, erklärt Florian Bäuml, Rettungsdienstleiter der Johanniter.

Verdacht auf Pilz-Vergiftung: Ruhe bewahren und Rettungsdienst rufen

„Bei Verdacht auf eine Vergiftung sollte man sofort den Rettungsdienst rufen sowie alle Pilzreste und gegebenenfalls Erbrochenes aufbewahren“, rät der Experte. Ärzte könnten so die Art des Giftes feststellen lassen und die geeigneten Gegenmaßnahmen einleiten. (Lesen Sie auch: Pilze können eine Gefahr sein: Das sollten Sammler beachten)

Von Eigenbehandlungen raten die Johanniter ab: Es gebe keine Hausmittel gegen Pilzvergiftung, die ohne ärztlichen Rat eingesetzt werden sollten. „Ruhe bewahren und unter der Notrufnummer 112 professionelle Hilfe rufen, das sind die besten Hilfsmittel“, sagt Bäuml. Wichtig: Da sich der Zustand von Menschen mit Vergiftungen jederzeit verschlechtern könne, sollen Betroffene nicht selbst zum Arzt fahren, sondern transportiert werden.

