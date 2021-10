Eine junge Kemptenerin wurde vor 34 Jahren Opfer eines Serienmörders. Der Mord wurde erst jetzt aufgeklärt. Wegbegleiter erinnern sich an die damals 20-Jährige.

18.10.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Jahrelang lebte eine Kemptener Familie mit der Frage: Wer hat unsere Tochter und Schwester im Frühjahr 1987 in Paris ermordet? Vor wenigen Tagen – nach 34 Jahren – gestand nun in Südfrankreich ein Polizist, ein Serienmörder zu sein. Auch die 20-jährige Kemptenerin war ihm offenbar zum Opfer gefallen. Bei vielen Weggefährten wurden durch die Nachricht nun schmerzliche Erinnerungen wach an den grausamen Mord in Paris an der erst 20-jährigen Allgäuerin Irmgard M.