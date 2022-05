Allgäu auf die Ohren: So präsentieren Menschen aus Kempten und dem Oberallgäu ihre Heimat

Freizeit-Tipps, Höreindrücke aus der Werkstatt und besondere Geschichten: So präsentieren Menschen aus Kempten und dem Oberallgäu ihre Heimat in Podcasts.

30.05.2022 | Stand: 15:04 Uhr

„Ich höre selbst viel Podcast, also lag es nahe, dass ich dieses Medium, das ich so liebe, selbst gestalte“, sagt die 22-jährige Pia Günther aus Waltenhofen. Anfang vergangenen Jahres versuchte sie sich das erste Mal selbst am Mikrofon, mittlerweile präsentiert sie ihren Hörerinnen und Hörern einmal im Monat ausgefallene Veranstaltungstipps. Und sie ist nicht die einzige Podcastmacherin in der Region. Drei Beispiele aus Kempten und dem Oberallgäu.

Freizeit-Tipps und Höreindrücke aus der Werkstatt sind Teil von Allgäuer Podcasts

Allgäu Puls Podcast: „Ich will mit meinem Podcast Impulse geben, das Allgäu auch einmal anders zu entdecken“, sagt Günther vom „Allgäu Puls Podcast“. Eine Nacht in einem Iglu verbringen, traditionell Tiroler Hut in einem Oberallgäuer Restaurant essen oder die süddeutsche Hip-Hop-Meisterschaft in Wiggensbach besuchen – über das Audio-Medium stellt Günther verschiedene Freizeitaktivitäten in der Region vor. „Als junger Mensch habe ich mir so etwas immer gewünscht, jetzt mache ich es eben selbst.“ Sie wolle Menschen animieren, aus ihrem gewohnten Alltag auszubrechen und aufzeigen, dass man dafür nicht weit fahren muss. „Kurz und knapp“ soll es sein: Eine Folge ist nicht länger als etwa zehn Minuten. Aufnahmestudio ist für Günther ihr Schlafzimmer. Sie professionalisiere sich nach und nach, sagt die junge Waltenhofenerin: „Noch mache ich alles selbst von der Idee bis zum Schnitt. Das ist zeitintensiv.“ Aktuell hören ihr pro Folge knapp mehr als 100 Menschen zu.

Schubcast: Ein Schaufenster zum Anhören hat sich Manuela Frahm vom Schubladen in Sonthofen mit dem „Schubcast“ geschaffen. In ihrem Geschäft gibt sie Künstlern, Handwerkerinnen und nachhaltigen Unternehmen eine Plattform – das Pendant dazu in Audioform soll seit Oktober der Podcast sein. Frahm sagt: „Wir wollen die Personen und die Leidenschaft hinter den Produkten zeigen.“ Dazu bringen die Gäste Hörproben aus ihren Werkstätten mit. Wie zerbrechlich ihre Werke sein können, zeigte beispielsweise Glaskünstlerin Patrizia Mund aus Kempten in der ersten Folge. Diese hat täglich etwa 30 Hörerinnen und Hörer, also seit ihrer Erscheinung im April knapp 1000. Auch das Thema Selbstständigkeit bespricht Frahm mit ihren Gästen: „Was bedeutet Erfolg für uns? Mit dem Podcast wollen wir diesbezüglich ein Umdenken anregen und Karrieredruck nehmen.“ Neue Folgen sollen im Drei-Monats-Rythmus erscheinen – als Nächstes im Juli mit Segelmacherin Henriette Voß aus Kiel, die Taschen aus Lederresten herstellt und im Schubladen anbietet.

Miniserien im Allgäu Podcast sollen Fokus auf Themen wie Pflegeberufe richten

Allgäu Podcast: Mit ihrem Bus fährt Bergsportlerin Erika Dürr aus Rettenberg für die „Allgäu GmbH“ durch die Region auf der Suche nach spannenden Menschen und Geschichten. „Wir wollen Menschen zeigen, die das Allgäu prägen“, sagt Sophia Negro, die das Projekt seit dem Start im Herbst 2020 mitbetreut. 10.000 Mal wurden die Folgen seitdem aufgerufen. Im mobilen Aufnahmestudio saßen unter anderem die Gründer der „Hoimat Genusskäserei“ in Eschach oder Starkoch Christian Henze. Auch Menschen, die im Allgäu Urlaub machen, kommen ab und an zu Wort. Zum Beispiel erzählt Reisebloggerin Kathrin Heckmann aus Poing über ihre Erlebnisse auf dem Illerradweg. „Mit Mini-Serien wollen wir auch gezielt andere Themen setzen“, sagt Negro. Vier Fachkräfte erzählen in einer Reihe zum Beispiel über ihren Berufsalltag in Pflege oder im Ingenieurwesen.

Erika Dürr und ihr Podcast-Bus Erika Dürr und ihr Podcast-Bus, Berge, Allgäu, Allgäu GmbH, Allgäu Podcast Bild: Erika Spengler / ulligunde.com

Was ist ein Podcast eigentlich?

Ein Podcast ist vergleichbar mit einer Radiosendung, allerdings hat dieser keine feste Sendezeit und kann somit unabhängig von Tag und Uhrzeit sowie für einen längeren Zeitraum im Internet angehört werden.

Bekannte Podcast-Plattformen sind Spotify, iTunes, Deezer, Podigee oder Podimo. Diese sind auch als App für Smartphones verfügbar.

2005 entstand auf einer Plattform des Technologieunternehmens Apple erstmals die Möglichkeit, Audio- und Videodateien, bezeichnet als „Podcasts“, ins Internet zu stellen.

Podcasts gibt es zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Verbrechen, Musikszene, Geschichte, Nachrichten oder Politik

Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom hörten 38 Prozent der Menschen in Deutschland 2021 Podcasts, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 53 Prozent.

Lesen Sie auch